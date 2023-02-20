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Согласно сообщениям зарубежных СМИ, после того, как чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом, стал популярным, многие компании начали внедрять сопутствующие технологии. Google также ускорила разработку и применение собственного продукта Bard, а некоторые производители компьютерного железа объявили, что начнут разработку нового оборудования для компаний, занимающихся искусственным интеллектом.
Широкомасштабное применение чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, не только улучшит практический опыт внедрения смежных технологий, но и откроет новые возможности для развития во многих областях, и чипы памяти являются одной из них.
Сообщается, что Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, разрабатывает специализированные микросхемы памяти следующего поколения для крупномасштабных приложений ИИ, таких как ChatGPT.
Из-за снижения спроса на компьютерные комплектующие, мировой рынок чипов памяти не был оптимистичен со второй половины прошлого года. И поставки снизились, и цены упали. Производительность Samsung Electronics и SK Hynix, двух основных производителей микросхем памяти, также пострадала. Выручка подразделения Samsung Electronics, отвечающего за чипы памяти, резко упала по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль отдела решений для устройств, в котором он расположен, снизилась ещё сильнее. Выручка и прибыль SK Hynix также резко упали по сравнению с прошлым годом во второй половине прошлого года, а чистый убыток в четвертом квартале составил 2,7 млн долларов.
Согласно сообщениям иностранных СМИ, ажиотаж вокруг ChatGPT действительно открыл новые возможности для разработки микросхем памяти для Samsung Electronics и SK Hynix. С начала этого года значительно увеличились заказы на память с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics и SK Hynix.