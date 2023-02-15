Он увеличил видеопамять 3D-ускорителя Maxi Gamer 3D Voodoo с 4 МБ до 6 МБ, но не собирается на этом останавливаться.

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Современные видеокарты — это сверхмощные вычислительные гиганты, которые потребляют электроны и обрабатывают десятки кадров в формате 4K в секунду. Аппаратное обеспечение для рендеринга видео прошлых лет сравнительно простое, но классическое оборудование всегда является лучшим способом играть в ретро-игры. Для тех, кто все еще пользуется видеокартой 3Dfx Voodoo 90-х годов (или «3D-ускоритель», как их называли в то время), найден способ увеличить объем видеопамяти, чтобы сделать видеокарты более мощными, чем они были, когда они были новыми. Ютуб-канал Bits und Bolts подробно описал проект по увеличению памяти Maxi Gamer 3D Voodoo с 4 МБ до 6 МБ.

Первое поколение видеокарт Voodoo выпускалось в различных OEM-конфигурациях и хотя базовая плата поддерживала до 8 МБ ОЗУ, очень немногие карты были полностью укомплектованы. Первоначальным импульсом для этого проекта послужило сообщение на форуме десятилетней давности, в котором поклонник классического оборудования завершил грязный, но функциональный способ увеличения объема памяти на карте Voodoo. Bits und Bolts стремились сделать то же самое более чистым способом, используя версию карты Guillemot Maxi Gamer, поскольку ее модули памяти объемом 4 МБ расположены на большом расстоянии друг от друга.

На момент выпуска эта видеокарта стоила около 300 долларов, но версии с большим объемом оперативной памяти были почти такими же дорогими, как сегодняшние видеокарты, по 650 долларов или около того. С поправкой на инфляцию это все равно, что заплатить 1200 долларов — стартовую цену Nvidia GeForce RTX 4080 в конце прошлого года.





Как и все хорошие модификации, эта началась с тщательных измерений. Компания Bits und Bolts разработала небольшую вспомогательную плату, которая устанавливается поверх исходных модулей памяти, что фактически удваивает емкость. По данным HotHardware, оригинальные карты Voodoo имели необычный дизайн, с отдельным блоком наложения текстур и чипом интерфейса кадрового буфера (FBI). Каждый чип имел свой блок оперативной памяти — 2x2MB в Maxi Gamer 3D Voodoo. Для этой модификации Bits und Bolts обновили только память текстур, но тот же трюк должен работать и для другого чипа.

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Потребовалась утомительная микропайка, резка, обрезка и чистка, чтобы правильно установить чипы, но Windows правильно распознала модифицированную карту как имеющую 6 МБ общей памяти; 2 МБ для текстур и 4 МБ для буфера кадров. В 3DMark 99 улучшенная карта показала 15-процентный прирост частоты кадров в некоторых тестах. В играх того времени не было заоблачной частоты кадров, поэтому даже небольшое ускорение может сделать ретро-игру более играбельной. Bits und Bolts планирует в конечном итоге добавить к карте еще один банку RAM, увеличив объем памяти буфера кадров до 4 МБ. Это сделало бы модифицированную видеокарту самым мощным 3D-акселератором 1996 года.