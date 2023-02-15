Идея заключается в том, чтобы расширить, а не заменить врожденное движение тела.

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Когда большинство людей думают о протезе конечности, они представляют себе что-то близкое к естественной конечности: телесные тона, пять пальцев на руках или ногах, практически неотличимые от остального тела человека. Но сейчас набирают популярность инновационные, нестандартные протезы, такие как в франшизе «Киберпанк». Все больше людей хотят выделяться не только внешностью и одеждой, но также рассматривают протезирование как уникальную возможность изменить свою конечность и сделать ее уникальной.

Этой линии мышления придерживаются такие нейробиологи, как Дани Клод, чьи исследования подтверждают ее дизайн протезов, как сообщает MIT Technology Review. Клод известна своим «Third Thumb» (Третьим большим пальцем), напечатанным на 3D-принтере протезом, который она разработала, чтобы расширить, а не заменить врожденное движение тела. Третий большой палец (фото ниже) крепится к руке с помощью пары гибких ремней, при этом фактический протез большого пальца располагается сбоку руки, чуть ниже мизинца. Провод соединяет протез с механизмом, похожим на часы, на запястье, который через провод подключается к датчикам, надетым на ноги. Датчики давления на ступнях дают пользователю пропорциональный контроль над третьим большим пальцем; движение одного большого пальца ноги перемещает большой палец в одной плоскости, а давление другим большим пальцем ноги перемещает большой палец в другой.

Клод использует третий большой палец во время повседневных дел — то, к чему она призывала участников теста. Она утверждает, что новички привыкают к управлению, движению и полезности всего за несколько минут, используя Третий большой палец, чтобы складывать предметы, есть, отвинчивать крышки от бутылок и многое другое. Это полезно для исследований Клод, которые фокусируются на способности мозга адаптироваться к новой части тела.

Уникальный подход Клод к протезированию не заканчивается на третьем пальце. На ее веб-сайте представлен ряд креативных и замысловатых дизайнов, в том числе прозрачный протез руки с внутренним метрономом, который движется в соответствии с сердцебиением пользователя. Она сделала две роботизированные руки-щупальца: одну сегментированную, как позвоночник, и одну с цветами и дизайном, похожим на виноградную лозу. Все ее конструкции смоделированы Келли Нокс, которая с юных лет отказывалась носить традиционные протезы.

«Я чувствую, что они уродливые, скучные, непрактичные, и они существуют исключительно для того, чтобы я выглядел «нормальным», — сказала Нокс на веб-сайте Клод. «Я не хочу, чтобы меня нормализовали».

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Эти головокружительные дизайны не являются первыми, кто бросает вызов традиционной эстетике протезов; надеюсь, они не будут последними. Несколько месяцев назад журналисты встретились с Николасом Харриером, специалистом по протезированию, который построил себе ногу, вдохновленную Тони Старком. С тех пор Харриер стал популярным среди людей, которые ищут изобретательные конструкции протезов, напоминающие научно-фантастические фильмы и комиксы. Помимо работы всей жизни, у Клод и Харриера есть одна общая черта: они меняют мышление у людей, которые видят, носят протезы и взаимодействуют с ними.