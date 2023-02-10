По словам источников RedGamingTech, архитектура Arrow Lake обеспечит увеличение IPC до 45% по сравнению с Alder Lake.

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Дорожная карта процессоров Intel немного туманна. Мы все видели тизерные изображения и знаем график выхода новых процессоров. Однако при производстве кремния многие детали всегда остаются в тайне до дня запуска. Например, мы знаем, что за Raptor Lake последует Meteor Lake, а за ним следует Arrow Lake. Ложка дегтя в том, что Meteor Lake может выйти только для мобильных устройств. Если это произойдет, настоящим преемником Raptor Lake станет Arrow Lake в 2024 году. Согласно новой утечке, все именно так, и Arrow Lake обеспечит пользователям настольных компьютеров большие преимущества по всем направлениям, особенно в плане эффективности.

Рассмотрим график шаг за шагом: на смену Raptor Lake придет Meteor Lake во второй половине этого года. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил это в недавнем отчете о прибылях и убытках. Это противоречит слухам о том, что Meteor Lake откладывается. Сообщалось, что из-за незапланированной задержки, Intel вместо Meteor Lake предложит Raptor Lake-S Refresh. Если оставить это в стороне, согласно RedGamingTech и другим источникам, Meteor Lake будет только для мобильных устройств. Эта платформа увидит меньшее количество ядер из-за своей мобильной ориентации. Когда Arrow Lake появится в 2024 году, компания вернется к конструкции 8P + 16E, которую она использует в настоящее время.

Предыдущая дорожная карта Intel могла немного измениться.

По слухам, Meteor Lake обеспечит 20%-ный прирост количества инструкций за такт (IPC) по сравнению с Raptor Lake. По словам источников RedGamingTech в Intel, после этого Arrow Lake обеспечит увеличение IPC до 45% по сравнению с Alder Lake. По сравнению с Raptor Lake, это должно обеспечить прирост на 20% по сравнению с Meteor Lake.

Intel откажется от текущего сокета LGA 1700, когда перейдет на Meteor Lake. Этот новый сокет также будет поддерживать Arrow Lake, упрощая работу OEM-производителей и системных интеграторов. Предположительно, компания работала над новым чипом архитектуры Arrow Lake, который должен был иметь 8P и 32E ядер. Тем не менее, компания якобы отказалась от этого в пользу теперь уже традиционной конструкции ядра 8P + 16E. Интересно, что RedGamingTech сообщает, что AMD также рассматривала 32-ядерный чип с 64 потоками для Zen 5, но также решила, что в данный момент в этом нет необходимости.

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Столь значительный прирост IPC обусловлен сокращением числа узлов и переходом Intel на новые технологии. Meteor Lake станет первым плиточным дизайном, основанным на техпроцессе Intel 4, ранее известном как 7-нм. Arrow Lake — это другой зверь, и он станет первым процессором компании, не использующим FinFET. Вместо этого он будет построен с транзисторами RibbonFET GAA по процессу 20A для вычислительной плитки, а TSMC разработает 3-нм iGPU. Ядра P и E будут называться Lion Cove и Skymont. Если предположить, что Meteor Lake действительно появится в этом году, мы можем ожидать Arrow Lake в начале 2024 года.