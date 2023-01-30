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Последние утечки и отчеты подтвердили, что линейка Samsung Galaxy S23 будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 2. Корейская компания все таки отказалась от собственного процессора Exynos. Этот шаг был сделан после многих лет критики со стороны опытных пользователей, которые были недовольны низкой производительностью и проблемами перегрева собственных чипов корейского гиганта. От проверенных источников появилась информация, что Samsung будет использовать усовершенствованную версию SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонов Galaxy S23. Сегодня эта информация подтвердилась и теперь известен особый бренд чипа.
Инсайдер rquandt опубликовал изображения на которых видно, что процессор Snapdragon 8 Gen 2 будет работать на смартфонах Galaxy S23 и будет иметь брендинг «For Galaxy». По сравнению с обычной версией, усовершенствованный вариант будет иметь более высокие тактовые частоты процессора и графического процессора. Это позволит ему работать лучше в некоторых рабочих нагрузках. Wreckfest, одна из лучших игр для Android, по-видимому, также получит эксклюзивную оптимизацию для чипа Snapdragon S23.
Более производительный Snapdragon S23 будет выделять больше тепла, и еще неизвестно, как это скажется на устойчивую работу Galaxy S23. Скорее всего Samsung сделала некоторые собственные оптимизации, чтобы решить эту проблему.
Это будет первый случай, когда Qualcomm предоставит более быструю версию своего чипа, производителю смартфонов со специальным брендом. Поскольку производитель чипов из Сан-Диего и Samsung подписали многолетнее соглашение об использовании чипов Snapdragon в телефонах Galaxy, эта тенденция может сохраниться в течение следующих нескольких лет.
Samsung собирается анонсировать серию Galaxy S23 1 февраля на мероприятии Unpacked. Таким образом, скоро мы узнаем, насколько эта более быстрая версия Snapdragon 8 Gen 2 работает по сравнению с обычным вариантом.