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Марсоход Perseverance отправил отчет о погоде за свой первый полный марсианский год
Сейчас марсоход находится в кратере Джезеро, где необычайно много вихрей по сравнению с другими регионами Марса.
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Марсоход Perseverance провел на Марсе почти два земных года, что составляет всего один марсианский год. Имея данные о всех сезонах года на Красной планете, ученые из University of the Basque Country в Мадриде выпустили первый подробный отчет о погоде. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, сообщается, как температура, скорость ветра и атмосферное давление изменяются с течением времени в кратере Джезеро.

Perseverance оснащен семью научными инструментами, включая MEDA (анализатор динамики окружающей среды Марса). Этот инструмент находится под надзором исследователя Хосе Антонио Родригеса-Манфреди, который работает в Центре астробиологии. MEDA включает в себя датчики, которые могут измерять температуру, давление, скорость ветра, влажность и концентрацию пыли.

Кратер Джезеро находится недалеко от экватора планеты, но там никогда не бывает жары. Perseverance сообщает, что средняя температура составляет -55 градусов по Цельсию, но температура сильно колеблется в течение дня, причем температура днем от 50 до 60 градусов по Цельсию выше, чем ночью. Ночью температура падает, то же самое происходит и с ветром. Ученые Центра астробиологии сообщают, что нагрев разреженной марсианской атмосферы вызывает турбулентные движения воздуха из-за конвекции. Когда солнце садится, воздух успокаивается.

Perseverance зафиксировал сильный ветер, движущийся на юго-восток в течение дня, достигая скорости 25 метров в секунду. Во второй половине дня скорость ветра упала всего до 4 метров в секунду, а с 4 до 6 часов утра по местному времени, ветер часто полностью стихал.

На этом изображении вы можете увидеть датчики MEDA, выступающие из корпуса марсохода.

Датчики давления в MEDA показывают заметные изменения в течение года. Суточный тепловой цикл, вызывает свои собственные колебания, но таяние и повторное замерзание ледяных шапок планеты из углекислого газа создают более плотную атмосферу летом на Марсе и более разреженную зимой.

НАСА выбрало кратер Джезеро в качестве зоны посадки, потому что внутри него находится огромная древняя речная дельта, которая может содержать свидетельства древней жизни. Как оказалось, в кратере Джезеро также необычайно много пылевых вихрей по сравнению с другими регионами Марса. Perseverance регулярно наблюдал огромные вихри диаметром более 100 метров.

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Иметь отчет о погоде из другого мира, специалисты НАСА  будут тщательно планировать будущие автоматизированные миссии и смогут выбрать оптимальное время года для отправки астронавтов на Марс.

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