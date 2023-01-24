Пользователь может разделить окно браузера Edge пополам и загрузить две вкладки рядом.

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Microsoft экспериментирует с новой функцией в браузере Edge, которая позволяет просматривать две вкладки бок о бок и взаимодействовать с ними.

Подробностями о новой функции поделился пользователь Reddit Leopeva64-2, а также разместил несколько анимированных GIF-файлов, демонстрирующих это в действии. Как сообщает The Verge, любой, кто запускает бета-версию, версию для разработчиков или canary-версию Edge для Windows, macOS или Linux, может потестировать новую функцию, включив ее в настройках, но это также означает, что это никоим образом не гарантирует, что эта функция появится в официальной версии.

При включенном разделенном экране, справа от адресной строки появляется новый значок. Нажав на него, активная вкладка разделится на две части, что позволит вам просматривать две веб-страницы рядом. Включение этой функции на нескольких вкладках эффективно удваивает количество страниц, которые вы можете видеть, не увеличивая количество вкладок. Разделение экрана очень пригодится пользователям, которые используют сверхширокие мониторы.

Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть ссылку в том, что Microsoft называет «разделенным окном». Это разделит активную вкладку на две части и загрузит ссылку на другую половину экрана. Это может оказаться очень полезным при чтении длинного сообщения, содержащего ссылки или когда открытых вкладок такое огромное количество, что могут привести к перегрузке вкладок.

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Если вам покажется это разделение экрана знакомым, то вероятно, вы пользовались веб-браузером Vivaldi, который уже много лет предоставляет эту функцию. Кто-то в Microsoft ясно понял, что это хорошая идея и надеюсь, что скоро распространит ее на официальную версию Edge, которая станет доступна всем пользователям Windows.