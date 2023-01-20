Команда морских пехотинцев использовала стратегию картонной коробки, позаимствованную у игры Metal Gear Solid.

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Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) вложило внушительную сумму в разработку нового робота, который обучен идентифицировать вражеских солдат. Есть только одна маленькая проблема: робота легко сбить с толку.

Ветеран армии, бывший политический аналитик Пентагона и писатель Пол Шарре готовится к выпуску новой книги под названием «Четыре поля битвы: сила в эпоху искусственного интеллекта». Несмотря на то, что книга не появится на прилавках магазинов до 28 февраля, пользователи Твиттера уже делятся отрывками книги в социальных сетях. В их число входит редактор журнала The Economist Шашанк Джоши, который поделился особенно смехотворным случаем в Твиттере.

Шарре описывает неделю, в течение которой DARPA калибровало алгоритм распознавания врага совместно с группой морских пехотинцев США. Морские пехотинцы и команда инженеров DARPA провели шесть дней, обучая его распознавать движущуюся человеческую форму. На седьмой день инженеры разместили робота в центре транспортной развязки и придумали небольшую игру: морские пехотинцы должны были подойти к роботу с большого расстояния и прикоснуться к нему, не будучи обнаруженными.

Солид Снейк использует картонную коробку в качестве маскировки в Metal Gear Solid.Агентство DARPA было разочаровано. Шарре пишет, что все восемь морских пехотинцев смогли "победить" робота, используя методы, которые они придумали на основе жизненного опыта. Двое морпехов кувыркнулись в направлении транспортной развязки, таким образом используя форму движения, которую робот не был обучен распознавать. Другая пара пробралась к роботу под картонной коробкой. Один морской пехотинец даже сорвал с соседней ели ветки и смог добраться до робота, изображая из себя елку.

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Двое морских пехотинцев использовали стратегию картонной коробки из игры Metal Gear Solid, чтобы победить очень дорогого робота, но инцидент, описанный в книге Шарре, подтверждает, что ИИ был бесполезен, потому что не знал, что происходит вокруг него. Без демонстрации того, как выглядит кувыркающийся человек или человек под картонной коробкой, робот не сможет отличить эти объекты от всего окружающего мира, какими бы квалифицированными ни были его инженеры.