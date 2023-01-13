По перечню комплектующих, это один из самых мощных мобильных компьютеров под управлением Linux.

Линейка ноутбуков System76 Pangolin — это легкие ноутбуки с 15,6-дюймовыми дисплеями и процессорами AMD Ryzen. Известно, что вся продукция компании System76 поставляется с предустановленным дистрибутивом GNU/Linux.

реклама

Первый ноутбук Pangolin был выпущен несколько лет назад, он изначально поставлялся с процессором AMD Ryzen 4000U. Позже в том же году System76 выпустила обновленную модель с чипами Ryzen 5000U. Сейчас на подходе модель с Ryzen 6000U.

Последняя модель будет доступна с процессором AMD Ryzen 7 6800U, 15,6-дюймовым матовым дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 1920 x 1080 пикселей, а также до 32 ГБ памяти LDDR5-6400 и до 16 ТБ хранилища PCIe Gen 4 NVMe.

Хранилище можно расширить благодаря двум слотам M.2, но использование памяти LPDDR5 предполагает, что ОЗУ будет припаяно к материнской плате и не может быть заменено пользователем.

Пока неясно, все ли модели будут поставляться с чипом Ryzen 7 и дисплеем с частотой 144 Гц. Более ранние версии Pangolin были доступны с вариантами процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7, поэтому я не удивлюсь, если будет несколько разных вариантов конфигурации.

Ожидается, что другие функции будут включать аккумулятор на 70 Втч, WiFi 6E и Bluetooth 5.2, а также набор портов, включающий разъемы HDMI 2.0 и Ethernet, а также USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ноутбук имеет корпус из магниевого сплава, шарнир, открывающийся на 150 градусов, клавиатуру с подсветкой и переключатель безопасности, который физически отключает веб-камеру ноутбука с разрешением 720p, когда вы ее не используете.

Новый ноутбук System76 Pangolin имеет размеры 371 x 248 x 18 мм и весит 1,79 кг. Он будет доступен с предустановленным программным обеспечением Ubuntu 22.04 LTS или Pop!_OS 22.04, и ноутбук должен поступить в продажу в феврале по цене от 1299 долларов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming