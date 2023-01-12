Аналитики IDC считают, что в конце 2023 г. ситуация начнет меняться.

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После двух лет рекордной прибыли на рынке ПК, мы наблюдаем в реальном времени старую поговорку «Что идет вверх, должно прийти вниз». Весь 2022 год был жестоким для производителей ПК, но у них теплилась надежда, что сезон праздничных покупок может изменить ситуацию. В конце концов, у нас никогда не было такого большого выбора нового оборудования, как в этом году. Однако этому не суждено было случиться. Праздничные цифры были не только плохими, но даже хуже, чем многие предполагали. В целом продолжающееся снижение поставок с течением времени указывает на то, что бум ПК, вызванный из-за пандемии COVID-19, официально закончился.

Последние цифры взяты из ежеквартального отчета IDC, включающего данные из более чем 90 стран. В 4-м квартале отгрузки ПК составили 57,2 млн единиц; падение на 28,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Это число аналогично количеству ПК, отгруженных в конце 2018 года, когда Intel боролась с проблемами цепочки поставок. Ранее в третьем квартале отгрузки снизились на 13,1%, поэтому падение в последнем квартале более чем удвоилось. Несмотря на вялые продажи, общий объем отгрузок за весь год все еще был выше допандемического уровня и составлял 292,3 миллиона компьютеров. По данным IDC и Gartner, в 2019 году было отгружено 261 миллион ПК.

В отчете отмечается, что средние отпускные цены (ASP) компьютеров были снижены в прошлом квартале из-за избыточных запасов. Однако этого было недостаточно, чтобы преодолеть препятствия с которыми сейчас сталкивается отрасль. Это включает в себя как экономическую неопределенность, так и людей, которые купили новый компьютер во время пандемии или обновили свой существующий компьютер. Поскольку эти проблемы сохранятся и в 2023 году, аналитики описывают индустрию потребительских ПК в этом году как «спящего кота».

Несмотря на неопределенность ближайших перспектив, аналитики IDC считают, что в конце 2023 г. ситуация начнет меняться, а в 2024 г. она сохранится благодаря нескольким факторам. Самым большим из них является то, что Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Pro и Home в октябре 2025 года. До этого многие люди, вероятно, пойдут и купят новый ПК. Также к тому времени люди, которые обновились во время пандемии, будут готовы к новому компьютеру. Возможно, к тому времени цены на видеокарты достигнут разумного уровня.

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Одна интересная статистика из отчета — из всех производителей ПК только Apple показала рост за год. Хотя, это было довольно скудно - всего 2,5%. Для сравнения, общие потери по отрасли составляют 16,5%. Больше всего пострадала компания HP по сравнению с прошлым годом: поставки сократились на 25,3%. Lenovo удержала первое место с долей рынка 23,3%.