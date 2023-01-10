Cамой популярной игрой является Counter-Strike: Global Offensive с 1 миллионом одновременных игроков.

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Дела у Valve идут хорошо. На выходных Steam достиг впечатляющего рубежа в 10 миллионов одновременных игроков в игре — это самое большое количество игроков, которое когда-либо было на платформе одновременно.

SteamDB, сторонний твиттер-бот, который отслеживает и делится статистикой Steam, отметил это событие в субботу в 9 утра по восточному времени, когда геймеры готовились к своим долгим выходным. В то время в игре было 10 080 827 человек, а на платформе было активно 32 186 301 человек. На следующее утро количество внутриигровых игроков Steam достигло 10 284 568 человек. Также сообщается, что самой популярной игрой была Counter-Strike: Global Offensive с 1 миллионом одновременных игроков.

Эти цифры представляют собой резкое изменение с 2019 года, когда количество одновременных игроков в игре Steam остановилось на уровне около 6 миллионов. Неудивительно, что из-за COVID-19 эти цифры подскочили: по мере того, как все больше людей сидели дома и все больше людей покупали игры, чтобы развлечься и пообщаться. К 30 марта 2020 года — менее чем через три недели после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией, — количество одновременных игроков в Steam достигло 8 171 592 человек. Это число продолжало расти в течение нескольких месяцев, впервые достигнув 9 миллионов в феврале 2022 года.

Значительный прогресс платформы Steam может свидетельствовать о том, что игровая индустрия для ПК восстанавливается. Спрос на основные компьютерные комплектующие резко вырос в 2020 году по тем же причинам, упомянутым выше, что привело к нехватке материалов для графических процессоров и процессоров, такая ситуация длилась целых два года. Весной 2022 года ситуация стала меняться, потому что комплектующие для ПК стали более доступными. В результате геймеры смогли получить в свои руки аппаратное обеспечение, необходимое им для погружения в современные и требовательные игры.

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Также стоит учесть, что рекордные цифры Steam, вероятно, частично связаны с выходом Steam Deck. Всего через восемь месяцев после начала продаж, Valve преодолела отметку в один миллион проданных консолей Steam и именно тогда консоли оказались в дефиците. С тех пор их стало намного легче получить, не требуется предварительный заказ, а стоит учесть тот факт, что часть активных игроков на платформе Steam в эти выходные вообще не играла на ПК.