Оказывается, что не только наши врачи пишут, как курица лапой.

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Есть много общего во всех странах мира и на этот раз это почерк врачей. Для многих остается загадкой, делается ли это специально, чтобы пациенты не могли сами расшифровать "писанину" доктора или это какой-то медицинский заговор. Google знает об этой проблеме и сейчас работает над технологией искусственного интеллекта, который поможет расшифровать "каракули" вашего доктора.

Компания объявила на своей ежегодной конференции в Индии, что в настоящее время работает над этой проблемой вместе с фармацевтами. Как отмечают специалисты, это было проблемой на протяжении многих десятилетий, поскольку врачи печально известны тем, что поспешно делают записи в медицинской карте пациента. Проблема усугубляется длинными и сложными названиями лекарств, которые трудно прочитать, даже если они написаны идеально. Google сообщил, что рецепты, как известно, трудны для понимания компьютерами.

«То, что затрудняет оцифровку рецептов компьютерами, — это то же самое, что затрудняет их чтение вам и мне — они неструктурированы, написаны сокращенно и полны подсказок, которые могут расшифровать только фармацевты», — написала компания в своем блоге.





Технология потребует от вас сфотографировать рецепт или загрузить его фотографию. Как только он будет проанализирован искусственным интеллектом, конкретные лекарства, перечисленные в нем, будут выделены. «Это будет вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов за счет расширения круга людей, таких как фармацевты, однако решение не будет приниматься исключительно на основе результатов, предоставляемых этой технологией», — заявили в Google. Как показано на видео выше, в дополнение к идентификации лекарств, он также предлагает их текстовое произношение в голос.

Google особо нечего было сказать, кроме этой краткой демонстрации, так что, похоже, продукт все еще находится на очень ранней стадии разработки. Google просто сообщил, что это «современная модель искусственного интеллекта и машинного обучения». Также указано, что пока это только исследовательский прототип.

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Это еще один пример того, как Google использует искусственный интеллект для решения реальных проблем без вреда для здоровья, чему многие будут рады. Ранее компания демонстрировала искусственный интеллект для языкового перевода, встроенный в пару обычных очков. Владелец мог видеть субтитры дополненной реальности, переведенные для него в режиме реального времени. Всего за несколько месяцев Google перешел от лабораторных к полевым испытаниям и начал их тестирование в августе этого года.