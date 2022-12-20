По оценкам команды, источник марсотрясения находился примерно в 2000 км от посадочного модуля.

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НАСА сообщила, что марсианский посадочный модуль InSight доживает свои последние дни, но космический аппарат не стоял без дела и смог передать напоследок важные данные. Американский геофизический союз (AGU) сообщил, что InSight обнаружил еще одно землетрясение. Само по себе это не является неожиданностью — ранее НАСА зафиксировала намного больше сейсмических событий, чем ожидали ученые, но это самое крупное событие, мощность которого в пять раз превышает мощность предыдущего рекордсмена.

Сильное землетрясение произошло 4 мая этого года, его магнитуда составила 4,7, что значительно превышает землетрясение магнитудой 4,2, зафиксированное в 2021 году. «Энергия, высвобождаемая этим единственным марсотрясением, эквивалентна совокупной энергии всех других марсотрясений, которые мы видели до сих пор», — говорит автор исследования и сейсмолог Джон Клинтон. Неудивительно, что InSight продолжал обнаруживать отголоски этого мегамарсотрясения в течение 10 часов после события. Другие подземные толчки отдавались эхом всего около часа.

Марсотрясения в основном делятся на две разные категории: высокочастотные волны с быстрыми, но более короткими колебаниями и низкочастотные волны, характеризующиеся более низким поверхностным движением, но с большей амплитудой. Новое рекордное землетрясение является редким, поскольку в нем были элементы обоих категорий. Команда предположила, что будущие исследования могут обнаружить, что предыдущие высокочастотные и низкочастотные марсотрясения на самом деле являются двумя аспектами одних и тех же сейсмических событий.

По оценкам команды, источник марсотрясения находился примерно в 2000 км от посадочного модуля. Тем не менее, сейсмические волны дошли до детектора космического аппарата. Интересно, что источник марсотрясения находился за пределами региона Cerberus Fossae, который является наиболее сейсмически активной частью планеты. Именно здесь по мнению команды исследователей находится шлейф подповерхностной мантии, который может быть признаком продолжающейся геологической активности на красной планете.

Солнечные панели InSight покрылись пылью, которая не позволяет заряжать батареи.

После приземления в районе Элизиум-Планиция на Марсе в 2018 году, InSight вошел в историю, развернув на поверхности планеты сейсмический аппарат для изучения внутренней структуры (SEIS). Это был первый сейсмометр, установленный на другой планете, и ученые быстро поняли, что Марс более активен, чем предполагалось ранее. InSight также попытался использовать заглубляемый тепловой зонд под названием «Heat Flow and Physical Properties Package», но неожиданные свойства марсианского грунта не позволили инструменту проникнуть достаточно глубоко. НАСА в конце концов отменила этот эксперимент.

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Хотя миссия не прошла идеально, InSight внес большой вклад в наше понимание Марса. НАСА объявило несколько месяцев назад, что InSight отключится примерно в конце 2022 года, поскольку его солнечные панели полностью покрылись пылью. Даже если он отключится завтра, посадочный модуль намного превысил свой первоначальный ожидаемый срок службы в два года.