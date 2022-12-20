Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Космический аппарат НАСА InSight зафиксировал сильнейшее марсотрясение на Красной планете
По оценкам команды, источник марсотрясения находился примерно в 2000 км от посадочного модуля.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

реклама


НАСА сообщила, что марсианский посадочный модуль InSight доживает свои последние дни, но космический аппарат не стоял без дела и смог передать напоследок важные данные. Американский геофизический союз (AGU) сообщил, что InSight обнаружил еще одно землетрясение. Само по себе это не является неожиданностью — ранее НАСА зафиксировала намного больше сейсмических событий, чем ожидали ученые, но это самое крупное событие, мощность которого в пять раз превышает мощность предыдущего рекордсмена.

Сильное землетрясение произошло 4 мая этого года, его магнитуда составила 4,7, что значительно превышает землетрясение магнитудой 4,2, зафиксированное в 2021 году. «Энергия, высвобождаемая этим единственным марсотрясением, эквивалентна совокупной энергии всех других марсотрясений, которые мы видели до сих пор», — говорит автор исследования и сейсмолог Джон Клинтон. Неудивительно, что InSight продолжал обнаруживать отголоски этого мегамарсотрясения в течение 10 часов после события. Другие подземные толчки отдавались эхом всего около часа.

Марсотрясения в основном делятся на две разные категории: высокочастотные волны с быстрыми, но более короткими колебаниями и низкочастотные волны, характеризующиеся более низким поверхностным движением, но с большей амплитудой. Новое рекордное землетрясение является редким, поскольку в нем были элементы обоих категорий. Команда предположила, что будущие исследования могут обнаружить, что предыдущие высокочастотные и низкочастотные марсотрясения на самом деле являются двумя аспектами одних и тех же сейсмических событий.

По оценкам команды, источник марсотрясения находился примерно в 2000 км от посадочного модуля. Тем не менее, сейсмические волны дошли до детектора космического аппарата. Интересно, что источник марсотрясения находился за пределами региона Cerberus Fossae, который является наиболее сейсмически активной частью планеты. Именно здесь по мнению команды исследователей находится шлейф подповерхностной мантии, который может быть признаком продолжающейся геологической активности на красной планете.

Солнечные панели InSight покрылись пылью, которая не позволяет заряжать батареи.

После приземления в районе Элизиум-Планиция на Марсе в 2018 году, InSight вошел в историю, развернув на поверхности планеты сейсмический аппарат для изучения внутренней структуры (SEIS). Это был первый сейсмометр, установленный на другой планете, и ученые быстро поняли, что Марс более активен, чем предполагалось ранее. InSight также попытался использовать заглубляемый тепловой зонд под названием «Heat Flow and Physical Properties Package», но неожиданные свойства марсианского грунта не позволили инструменту проникнуть достаточно глубоко. НАСА в конце концов отменила этот эксперимент.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Хотя миссия не прошла идеально, InSight внес большой вклад в наше понимание Марса. НАСА объявило несколько месяцев назад, что InSight отключится примерно в конце 2022 года, поскольку его солнечные панели полностью покрылись пылью. Даже если он отключится завтра, посадочный модуль намного превысил свой первоначальный ожидаемый срок службы в два года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #марс #наса #марсотрясение #insight #космический аппарат
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Межпланетная станция НАСА Юнона сделала уникальный снимок вулканического спутника Ио
НАСА запустила зонд «Лунный фонарик», который будет искать лёд на «тёмной» стороне Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
42
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
38
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
15
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
4
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
30
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
29
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Them’s Fightin’ Herds
12
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
9
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
17
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
11
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
3
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
10
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
25
Тайвань оштрафует самого большого производителя полупроводников за инвестиции в Китае
+
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
21

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
150
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
82
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
235
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
16
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
259
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
80
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
17
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
163
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
120

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
18:09
Тупой даун 24 августа поле загорелось МАРИУПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает к...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Apecтант
18:08
Да похер мне на твой Херсон, на твой куев. Я тебе пишу реальные факты, никто твой куев и всю твою Украину не будет восстанавливать.
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Алекс1375
18:08
Бытия Амудеев! 🤦🏻‍♂️Как хорошо что я свалил с красных. Хотя одна карта ещё осталась. На ней иногда ностальгирую, допиливаю напильником постоянно настройки вольтажа и охлада🤭
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
Vorvort
18:07
Лошок, ты не потянул простейшую задачу: найти два стрима с Radeon и GeForce и сравнить их! 😂
Техноблоггинг, который мы заслужили
Константин Шкляров
18:05
Хотяб не брать кредитов на айфоны и прочую дребедень - это уже неплохое начало. И в микрофинансы - ни в коем случае. Аналогично держаться подальше от казино, ставок, итд. Просто спокойно работать и не...
Как прекратить разменивать время и силы на копейки и стать хозяином своей жизни
Apecтант
18:04
Да это вообще в воздухе моментально переобувается. Её буквально 2 часа назад Путин наградил орденом мужества. Вообще такой кринж. где я живу вообще я не понимаю. Даже бывает реально стыдно сказать то ...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Vorvort
18:03
У меня тоже этот пак стоит. Процессор в 4К, если его хватает для видеокарты, влияет только на минимальный fps, у владельца 8700К он отличный.
Техноблоггинг, который мы заслужили
Nagibator3000
18:03
отличается и достаточно сильно. Так что не мороси о том, о чем понятия не имеешь. А что плохого во фразе навар. Честно заработанные деньги. Или ты что-то имеешь против, когда я человека сажу за свой к...
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
Шеша жив, живёт и будет жить!
18:02
самое смешное, что Симонян призывает больше не врать, а что 20 лет то они делали, только и врали населению постоянно
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Vorvort
18:01
По драйверам не соглашусь: Nvidia выпустила продукт и забила на него через пару лет. AMD свой продукт постоянно старается улучшать. Это как участок за городом: вроде всё хорошо но ты постоянно стараеш...
Техноблоггинг, который мы заслужили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем