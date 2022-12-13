Radeon RX 7900 XT стоит 899 долларов и имеет 20 ГБ ОЗУ, 84 вычислительных блока и базовую тактовую частоту 1500 МГц.

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В течение последних нескольких лет, чтобы выгодно купить новую видеокарту нужно было очень постараться, но в 2022 году у вас будет выбор. Этой осенью Nvidia выпустила свою новую и очень дорогую серию RTX 40, и теперь у нас есть ответ AMD в виде серии Radeon RX 7000. Сейчас в линейке две видеокарты: RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Судя по последним обзорам, эти графические процессоры не совсем соответствуют последним вариантам Nvidia, но стартовая цена составляет всего 900 долларов, что на несколько сотен дешевле, чем серия RTX 40.

Новые видеокарты AMD работают на новой архитектуре RDNA 3, в которой используется дизайн чиплета, аналогичный процессорам Ryzen. AMD использует 5-нм техпроцесс для графического процессора и 6-нм процесс для видеопамяти GDDR6, что позволило увеличить пропускную способность между кристаллами MCD и GDC до 5,3 ТБ/с. AMD заявляет, что этот подход позволяет похвастаться более чем 50-процентным улучшением производительности на ватт, что ставит их на один уровень с RTX 4090 и 4080 от Nvidia.

Radeon RX 7900 XT стоит 899 долларов и имеет 20 ГБ ОЗУ, 84 вычислительных блока и базовую тактовую частоту 1500 МГц. RX 7900 XTX за 999 долларов имеет практически такой же дизайн на 2,5 слота, но имеет 24 ГБ ОЗУ, 96 вычислительных блоков и базовую тактовую частоту 1900 МГц. У XTX также есть один приятный аппаратный бонус — разъем USB-C для высокоскоростной передачи данных и подключения к виртуальной реальности. Nvidia отказалась от своего порта USB-C, начиная с серии RTX 30. Сообщается, что XT имеет TDP 300 Вт, а XTX — 355 Вт. К счастью, в видеокартах RX 7000 используются два 8-контактных разъемов питания, а не 16-контактный разъем, который установила Nvidia, из-за которого было много шумихи в этом месяце.

При тестировании в реальных условиях, видеокарта RX 7900 XTX работаtт примерно на 10 процентов быстрее, чем Nvidia RTX 4080. Новые графические процессоры AMD поддерживают трассировку лучей, но серия RTX 40 справляется с этой графической опцией намного лучше. DLSS также более выгоден у продуктов Nvidia, но RX 7000 показывает отличную производительность рендеринга 4K. Если вы играете в разрешении ниже 4K и не сильно полагаетесь на трассировку лучей или DLSS, вы можете даже не заметить никакого разрыва в производительности между последними версиями AMD и Nvidia.

Nvidia просит как минимум 1200 долларов за RTX 4080 и 1600 долларов за RTX 4090. Новые видеокарты AMD намного дешевле, поэтому любой, кто может потратить только тысячу долларов на видеокарту, должен внимательно присмотреться к семейству RX 7000.

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RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступят в продажу сегодня, 13 декабря.