Видеокарта от компании Asus имеет название TUF Gaming OC Edition у которой есть режим "по умолчанию" и режим "OC", который, вероятно, включается с помощью встроенного переключателя.

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Много геймеров ожидают новые видеокарты AMD 7000 серии. Американская компания в этом году использует необычную месячную задержку между анонсом и датой поступления в продажу. Сегодня сообщили, что видеокарты начали отгружаться розничным продавцам и Asus стала первой компанией, объявившей спецификации своих предложений. Тайваньская компания назвала новую серию видеокарт -The Ultimate Force (TUF), которая обычно на одну ступень ниже флагманской серии ROG Strix. В рамках подготовки к запуску, компания опубликовала тактовые частоты карт, и они естественно немного выше, чем у эталонных плат AMD. Приведет ли это к гораздо более высокой цене, еще неизвестно.

Новость о технических характеристиках предстоящих флагманских видеокарт появилась на веб-сайте Asus. Компания перечислила спецификации как для видеокарт серии XTX, так и для карт XT. Для справки, эталонная видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX имеет тактовую частоту 2,3 ГГц. Это постоянная тактовая частота, которую графический процессор использует в игровом режиме. Кроме того, при необходимости частота может временно повышаться до 2,4 ГГц.

Видеокарта компании Asus, которая называется TUF Gaming OC Edition, имеет режим "По умолчанию" и режим "OC", который, вероятно, включается с помощью встроенного переключателя. В режиме "По умолчанию" её тактовая частота составляет 2395 МГц, что на четыре процента выше эталонного значения. Частота также может повышаться до 2565 МГц, по сравнению с тактовой частотой эталонной видеокарты 2500 МГц. Это скудные 2,6 процента скорее для маркетинговой акции.

Asus OC Edition - это 3,6-слотный "гигант" с тремя восьмиконтактными разъемами питания. (Изображение: Asus).

В режиме OC, "игровая частота" видеокарты TUF составляет 2455 МГц, что на 6,7% больше, чем в эталонной версии. А её повышенная тактовая частота составляет 2615 МГц, что на 4,6% выше, чем у штатной. Хотя AMD рекомендует использовать повышенную тактовую частоту только при интенсивных рабочих нагрузках, мощное охлаждение от Asus позволяет видеокарте постоянно "бустить" графический процессор.

Что касается версии Asus XT, то прирост по сравнению с эталоном аналогичен. Тактовая частота видеокарты AMD XT составляют 2 ГГц и в "бусте" - 2,4 ГГц. Asus повышает тактовую частоту в игровом режиме до 2130 МГц по умолчанию. Это улучшение на 6,5% по сравнению с эталоном. Она также может повысить частоту до 2,5 ГГц, что на 4,1% выше, чем на заводе. В режиме "OC" тактовая частота увеличивается до 2175 МГц, а в "бусте" становится 2535 МГц. Это на 8,7% и 5,6% лучше, чем эталонной версии.





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Интересным моментом является то, что AMD заявила о том, насколько малы ее новые видеокарты по сравнению с видеокартами Nvidia. Компания хвасталась, что в отличие от Nvidia 40-й серии, вам не нужен новый корпус, чтобы разместить в нем видеокарту RDNA3. Похоже, что это очередной обман, учитывая размеры видеокарт Asus. Обе видеокарты имеют длину 35,3 см, что может стать проблемой для владельцев небольших "системников". Для справки, эталонные видеокарты AMD имели длину 27,5 см. Asus также добавила ещё один разъем питания, а на эталонной видеокарте было только два разъема PCIe. Теоретически видеокарты Asus имеют немного более высокий TDP, чем у продемонстрированной видеокарты AMD. Сообщается, что флагманская версия XTX имеет мощность 355 Вт, а XT — 300 Вт.