Марсоход НАСА «Perseverance» начал исследовать область, которую научная группа называет «перевалом Йори».

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Марсоход «Perseverance» провел более 600 марсианских дней на поверхности "красной планеты" с момента его приземления в феврале 2021 года. Во время своего 13-километрового пути робот собрал более дюжины образцов, которые в ближайшие несколько лет будут отправлены на Землю. Пару дней назад НАСА сообщило, что «Perseverance» обнаружил необычную скалу, которую будет исследовать ближайшую неделю. Обнаженный горный участок, который называется перевалом Йори, может содержать подсказки в поисках органических веществ и биосигнатур.

Напомню, что марсоход «Perseverance» приземлилась на дно кратера Джезеро, используя тот же механизм ракетных салазок, что и марсоход «Curiosity» десятью годами ранее. Оттуда он направился к древней дельте реки, которая питала озеро, расположенное как раз на месте кратера Джезеро. В исследовании этого участка Марса, марсоходу «Perseverance» помогает беспилотный роботизированный вертолёт НАСА «Ingenuity», который все еще находится в рабочем состоянии, несмотря на почти полную уверенность НАСА в том, что оборудование "вертолёта" выйдет из строя во время первой марсианской зимы. Перевал Йори является частью дельты, где по мнению ученых, могут быть свидетельства древней жизни, которая появилась во времена "зелёного" Марса.

По данным НАСА, команда уже несколько месяцев собиралась исследовать эту область. Вскоре после входа в перевал Йори, «Perseverance» обнаружил камень, который имеет поразительное сходство с одним из образцов марсохода в июле 2022 года. Это песчаник, что означает, что он формировался из мелких "зерен", которые были принесены водой из других областей планеты, прежде чем осесть и в конечном итоге образовать скальную породу — значит это идеальное место для поиска свидетельств древней жизни.

«Мы часто отдаем приоритет изучению мелкозернистых осадочных пород, подобных этой, в поисках органики и потенциальных биосигнатур», — говорит заместитель научного сотрудника проекта Кэти Стэк Морган.





В настоящее время Perseverance готовится собрать образец с перевала Йори, который будет храниться вместе с более чем дюжиной других в "животе" робота до тех пор, пока в конце 2020-х годов не начнется миссия по возврату образцов. После сбора образцов «Perseverance» должен проехать 227 метров на юго-восток к большой песчаной дюне, которую научная группа назвала «Горой наблюдения». Там Perseverance соберет первые образцы реголита, представляющего собой смесь щебня и пыли.

НАСА тесно сотрудничает с Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках миссии по возвращению образцов. Как вы можете видеть на видео выше, миссия будет полагаться на «Perseverance» в доставке образцов на посадочный модуль. Хотя в миссии также будут задействованы два вертолета типа «Ingenuity», которые будут помогать в доставке образцов.

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Полученные образцы будут загружены на аппарат Mars Ascent Vehicle (MAV) и выведены на орбиту. Там космический корабль ЕКА "схватит" марсианский аппарат MAV и доставит его обратно на Землю. НАСА считает, что образцы могут оказаться на Земле уже в 2033 году.