Рынок игр в 2022 году упал на 4,3% до 184,4 млрд долларов.

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Согласно отчету Global Games Market Report, в 2022 году около 3,2 миллиарда человек провели свое свободное время за видеоиграми по сравнению с 2,9 миллиардами в 2020 году. Также сообщается, что к 2025 году это число может превысить 3,5 миллиарда.

«Последние два года (2020 и 2021) были отмечены не только рекордным увеличением расходов на игры и появлением новых геймеров, но и вернули к игре многих бывших игроков», — говорит Newzoo.

Однако, несмотря на рост в 2021 году, рынок игр в 2022 году упал на 4,3% до 184,4 млрд долларов. Вероятно это связано с разбушевавшейся пандемией, когда много людей находились на изоляции и им нечего было делать, кроме как играть в игры и заниматься домашними делами. Помимо этого, стоит учесть огромную инфляцию в этом году и массовые увольнения сотрудников.

Большинство геймеров находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная Америка находится на пятом месте с долей всего 7%, хотя на нее приходится 26% рыночного дохода, уступая только Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Глобальный рынок игр 2022 года – Выручка





На данном графике вы можете заметить падение и рост прибыли в каждой области земного шара; только Латинская Америка и Ближний Восток/Африка увеличили прибыль в 2022 году.

Во многом это зависит от мобильных игр. Они составляют 50% мирового рынка с доходом в 92,2 миллиарда долларов. Наименьший кусок "игрового пирога" теперь составляют браузерные компьютерные игры и на данный момент, это по-прежнему бизнес с оборотом в 2,3 миллиарда долларов.

Глобальный рынок игр 2022 года.





Авторы отчета утверждают, что игры в какой-то степени «защищены от рецессии» — даже с учетом инфляции и того, что все больше людей выходят на улицу, вовлеченность в игры едва ли ослабнет. Рост вернется еще сильнее, когда экономика улучшится. Ожидается, что к 2025 году игровой рынок достигнет 211,2 миллиарда долларов, что означает рост на +3,4%. Этот год едва ли можно назвать неудачным для разработчиков. Добавьте к этому тот факт, что рост выручки с 2020 по 2022 год был на 43 миллиарда долларов выше, чем прогнозировал Newzoo до начала пандемии.

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Полный отчет имеет больше информации, включая список ведущих публичных игровых компаний по выручке (Sony, Apple и Microsoft входят в первую пятерку, но значительно отстают от китайской Tencent). В нем также рассказывается о тенденции открытия новых игровых экосистем и о том, как Apple поменяла мир мобильных игр в 2021 году с внедрением Apple Tracking Transparency privacy, и о том, как внутриигровая реклама помогает производителям AAA-игр компенсировать снижение покупок в приложениях.