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Согласно отчету Global Games Market Report, в 2022 году около 3,2 миллиарда человек провели свое свободное время за видеоиграми по сравнению с 2,9 миллиардами в 2020 году. Также сообщается, что к 2025 году это число может превысить 3,5 миллиарда.
«Последние два года (2020 и 2021) были отмечены не только рекордным увеличением расходов на игры и появлением новых геймеров, но и вернули к игре многих бывших игроков», — говорит Newzoo.
Однако, несмотря на рост в 2021 году, рынок игр в 2022 году упал на 4,3% до 184,4 млрд долларов. Вероятно это связано с разбушевавшейся пандемией, когда много людей находились на изоляции и им нечего было делать, кроме как играть в игры и заниматься домашними делами. Помимо этого, стоит учесть огромную инфляцию в этом году и массовые увольнения сотрудников.
Большинство геймеров находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная Америка находится на пятом месте с долей всего 7%, хотя на нее приходится 26% рыночного дохода, уступая только Азиатско-Тихоокеанскому региону.
На данном графике вы можете заметить падение и рост прибыли в каждой области земного шара; только Латинская Америка и Ближний Восток/Африка увеличили прибыль в 2022 году.
Во многом это зависит от мобильных игр. Они составляют 50% мирового рынка с доходом в 92,2 миллиарда долларов. Наименьший кусок "игрового пирога" теперь составляют браузерные компьютерные игры и на данный момент, это по-прежнему бизнес с оборотом в 2,3 миллиарда долларов.
Авторы отчета утверждают, что игры в какой-то степени «защищены от рецессии» — даже с учетом инфляции и того, что все больше людей выходят на улицу, вовлеченность в игры едва ли ослабнет. Рост вернется еще сильнее, когда экономика улучшится. Ожидается, что к 2025 году игровой рынок достигнет 211,2 миллиарда долларов, что означает рост на +3,4%. Этот год едва ли можно назвать неудачным для разработчиков. Добавьте к этому тот факт, что рост выручки с 2020 по 2022 год был на 43 миллиарда долларов выше, чем прогнозировал Newzoo до начала пандемии.
Полный отчет имеет больше информации, включая список ведущих публичных игровых компаний по выручке (Sony, Apple и Microsoft входят в первую пятерку, но значительно отстают от китайской Tencent). В нем также рассказывается о тенденции открытия новых игровых экосистем и о том, как Apple поменяла мир мобильных игр в 2021 году с внедрением Apple Tracking Transparency privacy, и о том, как внутриигровая реклама помогает производителям AAA-игр компенсировать снижение покупок в приложениях.