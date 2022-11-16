Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Памятник Илону Маску за 600 000 долларов будет подарен миллиардеру 26 ноября
Памятник похож на козла с головой Илона Маска, который летит на ракете, по-видимому на Марс.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

реклама

Фанаты Илoнa Мacкa выложили колоссальные 600 000 доллaрoв за огромный памятник, напоминающий кoзлa с головой самого известного миллиарде, который сидит нa рaкeтe.

По словам криптовалютной компании, кoтoрaя организовала сбор средств и называет себя «Еlоn Gоаt Тоkеn» ($EGT), 9-метровый монумент под названием «Вeличaйший из вcex врeмeн» будет представлен Илону Маску 26 ноября.

«Это был забавный и творческий маркетинговый план для криптопроекта. Мы не относимся к себе очень серьезно, поэтому и выбрали такой смешной дизайн для нашего любимого Маска», — сообщили акционеры криптовалютной фирмы. 

«Памятник предназначен для того, чтобы видя его, люди улыбнулись и возможно даже немного рассмеялся сам Илон Маск».

Криптовалюта компания $EGT на тему Илона Маска находится в Аризоне.

Памятник Илону Маску.

Алюминиевый памятник, на строительство которого ушло около девяти месяцев, был спроектирован Дэнни Вангом и построен Кевином и Мишель Стоун, скульпторами по металлу из Канады.

«Дэнни Ванг — дизайнер. Компания Spectacle Works в Фениксе построила ракету и козла», — сообщила $EGT. «А Кевин Стоун сделал настоящую голову Илона в Британской Колумбии, Канада».

Фанаты пригласили Илона Маска забрать свой «исторический подарок» 26 ноября в офисе Tesla в Остине. 

«Бoльшинcтвo людeй дyмaли, чтo мы никoгдa этoгo нe cдeлaeм, нo пocлe oднoгo гoдa cтрoитeльcтвa пришлo врeмя врyчить eгo Илoнy. Нa caмoм дeлe мы прocтo xoтим вcтрeтитьcя c этим пaрнeм и приятно поболтать. B кoнцe кoнцoв, oн caмый иннoвaциoнный чeлoвeк нa нaшeй плaнeтe, отcюдa и пaмятник - Beличaйший из вcex врeмeн». Об этoм говорится в заявлении $ЕGТ.

Самый богатый человек в мире еще не сделал публичного заявления о своем согласии, но скорее всего согласится, потому что была проделана большая работа и миллиардер любит посмеяться, даже над собой.

26 ноября Маск должен встретиться со своей статуей за 600 000 долларов.

Кевин и Мишель Стоун проделали огромную работу, они с января этого года конструировали огромную голову Илона Маска для скульптуры высотой шесть футов. Кевин обычно работает со сталью, но голова Маска совершенно уникальна. Его основа сделана из пены, которая затем была покрыта материалом, подобным тому, который используется для облицовки кузовов грузовиков. Затем голова была обернута термостойкой алюминиевой лентой и к ней были прикреплены алюминиевые восьмиугольники, прежде чем Кевин сварил их вместе.

«Из-за высокой температуры клей расплавился в том месте, где я сваривал конструкцию, а затем там образовалось много грязи и это помешало выполнить работу раньше», —  сказал Кевин в мае. «Затем мне нужно было разобрать конструкцию и попытаться очистить их от клея, а затем опять сварить… [это было] невероятным испытанием. Это очень утомительно, но в итоге получилось довольно неплохо».


30-футовый монумент «Величайший из всех времен-GOAT» будет готов встретить свое вдохновение 26 ноября.

С момента завершения скульптуры она путешествовала из штата в штат. 

По словам фанатов, памятник Маску сделан «в честь его многочисленных достижений и приверженности криптовалюте» и сейчас находится в задней части полуприцепа, который путешествует по Соединенным Штатам. Если Илон Маск примет этот«подарок библейского размера», то привлечет внимание криптоинвесторов к компании $EGT и ускорит её развитие.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

«Мы хотим создать уникальный крипто-токен, такой как Shiba и это был отличный способ привлечь всеобщее внимание, который в итоге стал бы вирусным», — сообщили $EGT. «Для всех очевидно, что мы «суперфанаты» Илона».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #goat #миллиардер #памятник
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Памятник Илону Маску изготовлен за 600 000 долларов и будет вручен герою 26 ноября
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
Илон Маск начал борьбу со свободой слова внутри Twitter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
16
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
6
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
20
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
21
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
6
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
15
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
4
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
22
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
В Европе появились цены на видеокарты Nvidia RTX 4080
7
Asus предлагает владельцам блоков питания ROG бесплатные 16-контактные кабели
2
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
54

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
734
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
65
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
32
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
28
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
66
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4

Сейчас обсуждают

0xffffh
17:59
при СССР предприятия на каждом шагу стояли, а сейчас что? путин и индустриализация вещи не совместимые.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:58
cпецназу оверов картиночек завезли. США, Нидерланды и Чехия работают вместе над предоставлением Украине современных танков, - Остин
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Антон Васильев
17:57
А это что!?
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
ACDCOVER
17:55
Если сво доберется до Тайваня, то не увидим мы больше не интела, не нвидиа, не АМД. Будут только эльбрусы.
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
ахахаxа
17:54
украинские ракеты это,сказал байдун
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские ракеты нанесли удар по территории Польши
НеБрат Шеши
17:53
Вассерман: НАТО спустит на тормозах украинскую провокацию с падением ракеты в Польше
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Aleksej Falcvagen
17:51
Хорошая цена. В магазинах будет от 100 000
Перекупщики с Авито предлагают RTX 4080 ещё до их появления в магазинах, а разброс цен удивляет
НеБрат Шеши
17:50
Вот зачем вы далбаебы по Польше стреляете ракетами. Позавчера енонт, вчера Польша. Вы совсем епанулитсь далбаебы.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
НеБрат Шеши
17:49
Привет Вежливому, крути педали пока не дали.... Добро пожаловать в 17 век салорейх.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:48
вот далбаеб. мне незачем крутить педали даже если свет пропадет. Верховная Рада требует исключить Россию из G20
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем