RTX 4080 поступит в продажу уже сегодня. Сообщается, что этих видеокарт на всех не хватит. А вот у конкурента дела намного лучше, потому что RX 7900 XT и RX 7900 XTX на базе RDNA 3 будет больше по сравнению с RTX 4090 и RTX 4080.

Сообщается, что на данный момент Nvidia выпустила графических процессоров GeForce RTX 4080 значительно меньше, чем RTX 4090. Информация поступила от Тома с YouTube-канала Moore's Law Is Dead. Вчера начали появляться первые обзоры RTX 4080, а поступление видеокарт в продажу запланировано на сегодня (16 ноября). Чтобы разъяснить фактическую ситуацию с запасами RTX 4080 в день поступления в магазины, инсайдер поделился дополнительной информацией от своих проверенных источников.

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Поставки RTX 4080

По словам Тома, запасы графических процессоров RTX 4080 намного меньше, чем RTX 4090. Его источник сообщил, что в этом году скорее всего не будет еще одного пополнения запасов графических процессоров. Другой источник утверждает, что первоначальные поставки RTX 4080 «примерно вдвое меньше» по сравнению с RTX 4090, что соответствует ранней информации о снижении поставок на 20-40% по сравнению с флагманской картой Lovelace.

Инсайдер предполагает, что поставки RTX 4080 просто «смехотворны», если сравнить эти поставки с предыдущим поколением. Однако, как сообщается, доступность не будет такая плохая, как у плат RTX 30 «Ampere».

Хоть и большинство информаторов Toма утверждают, что до конца 2022 года поставки RTX 4080 не будут возобновлены, но все таки есть надежда, что это не так, потому что один проверенный информатор предполагает, что пополнение запасов будет ближе к выпуску графических процессоров RDNA 3.

Ситуация с видеокартами RX 7900 XT и RX 7900 XTX намного лучше

Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX — первые графические процессоры AMD RDNA 3. Платы поступят в продажу с 13 декабря по цене 899 и 999 долларов соответственно. Если предоставленная информация от Тома верна, то видеокарты "Красной команды" будут поставляться намного лучше.

Один из источников утверждает, что по словам AMD, «мы получим много RX 7900 XTX в декабре и многие из них будут оснащены эталонным кулером большого размера”. Кроме того, количество новейших плат AMD будет намного больше, чем RTX 4090, поскольку в первые 3-6 недель будет отгружено огромное количество графических процессоров с внутренних складов.

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Короче говоря, если вам нужен графический процессор от компании Nvidia, то наверно целесообразно подождать до середины декабря и посмотреть на сколько информация инсайдера актуальна.