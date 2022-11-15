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2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
Космические корабли будут использовать массивные роботизированные руки, чтобы собирать отходы с орбиты.
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Как и на Земле, в космосе большой проблемой становится мусор. Спутники, достигшие "пенсионного возраста", остаются на низкой околоземной орбите и могут столкнуться с работающими спутниками или вообще упасть на поверхность планеты. Этот космический мусор «загромождает» пространство, усложняя будущие миссии и с каждым годом всё сильнее меняет свою траекторию и увеличивает вероятность столкновения. К счастью, уже появились желающие очистить космическое пространство вокруг нашей планеты.

Две компании из Великобритании соревнуются за контракт, который позволит победителю провести активную очистку космического мусора от имени Космического агентства Великобритании. Ранее в этом году фирмам было выделено в общей сложности 4,7 миллиона долларов на разработку миссий, в ходе которых с низкой околоземной орбиты будут утилизированы как минимум две части космического мусора. Это будет демонстрацией способностей компании, которая в будущем сможет проводить непрерывную очистку мусора в течение длительного времени.

Одной из фирм является Astroscale, которая выразила желание содержать орбиту Земли в чистоте. Текущий прототип компании — это спутник под названием Astroscale-Japan (ADRAS-J), который идентифицирует космический мусор на низкой околоземной орбите с помощью устройства LIDAR. Данные наблюдений, которые ADRAS-J получил во время исследовательской миссии первого этапа, помогут Astroscale определить, какие обломки требуют утилизации, а какие могут быть переработаны и использованы в интересах компании. Если Astroscale выиграет контракт, ее космический корабль будет использовать массивную роботизированную руку, чтобы собирать космические отходы с орбиты.

Рендер спутника Astroscale, приближающегося к куску космического мусора для осмотра.

Вторая компания ClearSpace использует немного другой подход. Галактический мусоровоз ClearSpace будет использовать не одну руку, чтобы собирать обломки на расстоянии, а несколько рук, чтобы «обнимать» списанные спутники и втягивать их внутрь, что по словам компании, снижает вероятность того, что обломки улетят прочь. Как и конкурент, ClearSpace также планирует запустить собственный сервис, который будет захватывать и ремонтировать сломанные спутники, даже не покидая орбиту. Традиционно эти операции выполняются космонавтами, но эти миссии являются ресурсоемкими. Миссии под управлением космических кораблей в идеале будут выполнять ту же работу без ущерба для эффективности.

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Astroscale и ClearSpace планируют продемонстрировать свои технологии до октября 2023 года. Решения обеих фирм должны быть максимально эффективными и независимыми друг от друга. Они должны решить поставленную задачу чтобы убрать весь космический мусор, которого по данным Космического агентства Великобритании в настоящее время насчитывается более 130 миллионов единиц. После завершения демонстрационного этапа Космическое агентство Великобритании заключит с одной фирмой контракт на выполнение первой национальной миссии по удалению космического мусора в 2026 году.

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#спутник #космический корабль #astroscale #космические мусоровозы #космического агентства великобритании
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