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Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
Ожидается, что преемник Intel 13-го поколения, Meteor Lake, появится в третьем-четвертом кварталах 2023 года. IPC у 14-го поколения будет составлять 15-25% благодаря архитектуре Redwood Cove.
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Ютубер Moore’s Law Is Dead в новом видео поделился интересными подробностями о будущих линейках Intel. У него есть информация не только о следующем 14 поколении процессоров, а обо всех будущих четырех поколениях. Если все планы Intel сбудутся, то "Синяя команда" сможет вернуть себе трон в производительности (возможно с большим отрывом) к 2024 году.

Начнем с простых новостей, в следующем году Intel выпустит основную линейку HEDT Xeon. Новая линейка предоставит создателям контента множество возможностей, благодаря серверно-ориентированному процессору HEDT. Помимо этого, на всех процессорах ожидается значительный рост производительности IPC. А теперь давайте рассмотрим следующие поколения Intel одно за другим.

Meteor Lake

Ожидается, что преемник Intel 13-го поколения, Meteor Lake, появится в третьем-четвертом кварталах 2023 года. Изначально планировалась 24-ядерная конфигурация, но Intel решила отказаться от этого проекта. В Meteor Lake теперь будет максимум 22 ядра (6 P-ядер Redwood Cove + 16 16 E-ядер Crestmont). Intel будет использовать тот же дизайн, что и их мобильные процессоры -HX для линейки настольных ПК.

Новые процессоры будут изготавливаться на техпроцессе Intel 4. Ютубер ожидает, что улучшение IPC с 13-го по 14-е поколение будет составлять 15-25% благодаря архитектуре Redwood Cove. Что касается ядер эффективности, Crestmont (преемник нынешнего Gracemont) стремится к повышению IPC на 15%. А новый дезагрегированный дизайн Foveros поможет Intel повысить эффективность. 


Первые подробности о процессорах Meteor Lake:

  • Сокет LGA 1851
  • 22 ядра (6+16) | Архитектура Redwood Cove / Crestmont
  • 15-25% прирост производительности ядра IPC
  • Прирост производительности ядра IPC на 15-25%
  • Дата выхода 2023 год
  • Процесс Intel 3


Arrow Lake

Intel Arrow Lake 15-го поколения будет выпущен где-то в 2024 году и будет производиться на двух разных технологических узлах. Сообщается, что из-за некоторых проблем, связанных с литейным производством, Intel будет использовать узел TSMC 3N или 3NX для линейки настольных компьютеров Arrow Lake. Мобильные варианты по-прежнему будут производиться по собственному процессу Intel «20A».

Процессор самого высокого уровня, который мы увидим у Arrow Lake, будет с 24 ядрами ( 8 ядер Lion Cove Performance + 16 ядер Skymont Efficiency Core). Это может кого-то разочаровать, но цель здесь — эффективность с производительностью. Набивать все больше и больше ядер не имеет смысла, если они будут стоить на 50% дороже, а работать всего на 10% лучше. Но у Intel были планы и по конфигурации ядер - 8+32P для Arrow Lake. 



Что касается показателей производительности, Arrow Lake стремится обеспечить на 22-34% большую производительность IPC, чем Meteor Lake. К 2024 году мы можем ожидать увеличения IPC на 50-60%, чем сейчас. Это больший скачок, от Rocket Lake -> Alder Lake. 

  • Сокет LGA 1851 
  • 22 ядра (6+16) | Архитектура Lion Cove / Skymont
  • 23-34% прирост производительности ядра IPC
  • «Стандартный» прирост эффективности ядра IPC
  • 2024 Дата выпуска
  • Intel 20A/TSMC 3N/3NX

Lunar Lake

Вслед за Arrow Lake, Intel намерена укрепить свое лидерство с помощью Lunar Lake. Это поколение процессоров Intel нацелено на лидерство в области производительности со сверхнизким энергопотреблением на рынке мобильных устройств. Подобный план был с Tiger Lake, который выпустили вместе с Rocket Lake (11-го поколения). 


Флагманский процессор будет иметь 8 ядер ( 4 Panther Cove P-Core + 4 Skymont/Darkmont E-Core), он обеспечит превосходную производительность при чрезвычайно низких уровнях мощности. Panther Lake также обеспечит огромный прирост IPC, похожий на Lion Cove, который составлял 23-34%. 

  • 8 ядер (4+4) Архитектура Panther Cove | Darkmont/Skymont
  • 23-34% прирост производительности ядра IPC
  • Intel Xe2 (архитектура Battlemage)
  • Дата выхода 2025 год

Panther Lake

Наконец, у нас есть поколение, которое будет "править" ими всеми. Moore’s Law Is Dead сообщил об этом поколении: «Intel планирует лидировать во всех секторах». Хотя из-за ограниченной информации, которой мы располагаем, отнеситесь к этим заявлениям с огромной долей скептицизма. Panther Cove по планам будет иметь прирост IPC на 23-34% по сравнению с Lion Cove.


  • Сокет LGA 1851 
  • Архитектура Panther Cove |  Darkmont/Skymont 
  • 23-34% прирост производительности ядра IPC
  • Дата выхода 2025-26 год

Вывод

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В ближайшие несколько лет Intel намерена надавить на педаль газа. Кроме того, еще одна интересная новость заключается в том, что серия Xeon Extreme восстанавливается, а Fishhawk Falls появится в следующем году. Эта линейка основана на Intel Sapphire-Rapids, но ориентирована на массового потребителя.

  1. Fishhawk Falls 24C (Sapphire Rapids) - 2023 г. 
  2. Fishhawk Falls 36C (Emerald Rapids) – второе полугодие 2023 г.
  3. Monolithic Mainstream Xeon (Granite Rapids) 44C - 2024 г.
  4. Sierra Forest 100s of E-Cores (Crestmont) — 2024+ г.
  5. Sierra-Next (Skymont Cores) — 2024+ г.
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#intel #процессоры #meteor lake #arrow lake #arrow #ipc #redwood cove #intel meteor #lunar #panther lake
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den fed
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истлел
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
Chingizid
20:05
Сынок, я в России и ты хочешь сказать что не знаешь , дети сенаторов живут и учатся в Англии, США итд итп, а сынок нашего Медведева в США имеет бизнес например)
Павловка в руках российских военных, следующим этапом может стать освобождение Угледара
Crashtest
20:03
Практически с уверенностью можно сказать, что будет новый сокет. А вот насчет того, что он продержится целых 3 или даже 4 поколения процессоров - маловероятно.
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
Георгий Жуков
19:55
т.е. 8 производительных ядер с нами до 28 года? Сокет один на 3 поколения? В следующем году новый сокет?
Инсайдер рассказал о будущих Intel Meteor/Arrow/Lunar/Panther Lake и улучшении IPC до 93% к 25 году
swr5
19:54
Ты не в России и никакого отношения к ней не имеешь.
Павловка в руках российских военных, следующим этапом может стать освобождение Угледара
Серегарус
19:52
сегодня отменили, завтра передумают...делов-то
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