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Ютубер Moore’s Law Is Dead в новом видео поделился интересными подробностями о будущих линейках Intel. У него есть информация не только о следующем 14 поколении процессоров, а обо всех будущих четырех поколениях. Если все планы Intel сбудутся, то "Синяя команда" сможет вернуть себе трон в производительности (возможно с большим отрывом) к 2024 году.
Начнем с простых новостей, в следующем году Intel выпустит основную линейку HEDT Xeon. Новая линейка предоставит создателям контента множество возможностей, благодаря серверно-ориентированному процессору HEDT. Помимо этого, на всех процессорах ожидается значительный рост производительности IPC. А теперь давайте рассмотрим следующие поколения Intel одно за другим.
Meteor Lake
Ожидается, что преемник Intel 13-го поколения, Meteor Lake, появится в третьем-четвертом кварталах 2023 года. Изначально планировалась 24-ядерная конфигурация, но Intel решила отказаться от этого проекта. В Meteor Lake теперь будет максимум 22 ядра (6 P-ядер Redwood Cove + 16 16 E-ядер Crestmont). Intel будет использовать тот же дизайн, что и их мобильные процессоры -HX для линейки настольных ПК.
Новые процессоры будут изготавливаться на техпроцессе Intel 4. Ютубер ожидает, что улучшение IPC с 13-го по 14-е поколение будет составлять 15-25% благодаря архитектуре Redwood Cove. Что касается ядер эффективности, Crestmont (преемник нынешнего Gracemont) стремится к повышению IPC на 15%. А новый дезагрегированный дизайн Foveros поможет Intel повысить эффективность.
Первые подробности о процессорах Meteor Lake:
- Сокет LGA 1851
- 22 ядра (6+16) | Архитектура Redwood Cove / Crestmont
- 15-25% прирост производительности ядра IPC
- Прирост производительности ядра IPC на 15-25%
- Дата выхода 2023 год
- Процесс Intel 3
Arrow Lake
Intel Arrow Lake 15-го поколения будет выпущен где-то в 2024 году и будет производиться на двух разных технологических узлах. Сообщается, что из-за некоторых проблем, связанных с литейным производством, Intel будет использовать узел TSMC 3N или 3NX для линейки настольных компьютеров Arrow Lake. Мобильные варианты по-прежнему будут производиться по собственному процессу Intel «20A».
Процессор самого высокого уровня, который мы увидим у Arrow Lake, будет с 24 ядрами ( 8 ядер Lion Cove Performance + 16 ядер Skymont Efficiency Core). Это может кого-то разочаровать, но цель здесь — эффективность с производительностью. Набивать все больше и больше ядер не имеет смысла, если они будут стоить на 50% дороже, а работать всего на 10% лучше. Но у Intel были планы и по конфигурации ядер - 8+32P для Arrow Lake.
Что касается показателей производительности, Arrow Lake стремится обеспечить на 22-34% большую производительность IPC, чем Meteor Lake. К 2024 году мы можем ожидать увеличения IPC на 50-60%, чем сейчас. Это больший скачок, от Rocket Lake -> Alder Lake.
- Сокет LGA 1851
- 22 ядра (6+16) | Архитектура Lion Cove / Skymont
- 23-34% прирост производительности ядра IPC
- «Стандартный» прирост эффективности ядра IPC
- 2024 Дата выпуска
- Intel 20A/TSMC 3N/3NX
Lunar Lake
Вслед за Arrow Lake, Intel намерена укрепить свое лидерство с помощью Lunar Lake. Это поколение процессоров Intel нацелено на лидерство в области производительности со сверхнизким энергопотреблением на рынке мобильных устройств. Подобный план был с Tiger Lake, который выпустили вместе с Rocket Lake (11-го поколения).
Флагманский процессор будет иметь 8 ядер ( 4 Panther Cove P-Core + 4 Skymont/Darkmont E-Core), он обеспечит превосходную производительность при чрезвычайно низких уровнях мощности. Panther Lake также обеспечит огромный прирост IPC, похожий на Lion Cove, который составлял 23-34%.
- 8 ядер (4+4) Архитектура Panther Cove | Darkmont/Skymont
- 23-34% прирост производительности ядра IPC
- Intel Xe2 (архитектура Battlemage)
- Дата выхода 2025 год
Panther Lake
Наконец, у нас есть поколение, которое будет "править" ими всеми. Moore’s Law Is Dead сообщил об этом поколении: «Intel планирует лидировать во всех секторах». Хотя из-за ограниченной информации, которой мы располагаем, отнеситесь к этим заявлениям с огромной долей скептицизма. Panther Cove по планам будет иметь прирост IPC на 23-34% по сравнению с Lion Cove.
- Сокет LGA 1851
- Архитектура Panther Cove | Darkmont/Skymont
- 23-34% прирост производительности ядра IPC
- Дата выхода 2025-26 год
Вывод
В ближайшие несколько лет Intel намерена надавить на педаль газа. Кроме того, еще одна интересная новость заключается в том, что серия Xeon Extreme восстанавливается, а Fishhawk Falls появится в следующем году. Эта линейка основана на Intel Sapphire-Rapids, но ориентирована на массового потребителя.
- Fishhawk Falls 24C (Sapphire Rapids) - 2023 г.
- Fishhawk Falls 36C (Emerald Rapids) – второе полугодие 2023 г.
- Monolithic Mainstream Xeon (Granite Rapids) 44C - 2024 г.
- Sierra Forest 100s of E-Cores (Crestmont) — 2024+ г.
- Sierra-Next (Skymont Cores) — 2024+ г.