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Diamant представила электровелосипед Mandara 160 Gen 3 с полезной нагрузкой до 160 кг
Электровелосипед будет поставляться в двух версиях с аккумулятором на 545 Втч или 725 Втч, а максимальная скорость составляет 25 км/ч.
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Немецкая компания Diamant Fahrradwerke анонсировала новый электровелосипед Mandara 160 Gen 3 на веб-сайте Trek Bikes. Как следует из названия, электровелосипед может выдержать нагрузку до 160 кг, что почти на 25 кг больше, чем у других моделей Diamant. Дополнительная грузоподъемность стала возможной благодаря более прочным ободам, модифицированной амортизационной вилке Suntour и мощным гидравлическим дисковым тормозам Shimano MT401 с тормозным диском 180 мм.

Diamant сообщает, что велосипедист может положить необходимые предметы на задний багажник, который выдерживает груз весом до 25 кг. Велосипед оснащен двигателем Bosch Performance Line, который обеспечивает максимальную вспомогательную скорость 25 км/ч. На выбор будут доступны две версии электровелосипеда с аккумулятором Bosch на 545 Втч или 725 Втч. Встроенный замок на раме и съемный аккумулятор помогают снизить риск кражи. Также Mandara 160 Gen 3 оснащен передней светодиодной фарой Herrmans мощностью 120 люмен и задним фонарем Spanninga, которые обеспечивают отличную видимость в темное время суток, а также предотвращают аварийную ситуацию на дороге.

Электрический велосипед имеет алюминиевую раму, а модель среднего размера весит 29,3 кг. Diamant Mandara 160 Gen 3 поступит в розничную продажу по цене от 3999 до 4299 евро в размерах от M до XL. Официальная дата продаж пока не указана и неясно, на каких рынках будет доступен велосипед.

Электровелосипед Diamant Mandara 160 Gen 3. (Источник изображения: Trek Bikes)

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#электровелосипед #diamant #diamant mandara 160 gen 3
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