Электровелосипед оснащен двигателем мощностью 750 Вт, обеспечивающим максимальную вспомогательную скорость 45 км/ч. Мощная батарея позволяет проехать до 90 км без подзарядки, а толстые шины 26 x 4 дюйма (~ 66 x 10 см) обеспечивают более комфортную езду.

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Компания DYU, известная своими электровелосипедами серии D с компактным и стильным дизайном, выпустила новый электровелосипед под названием DYU King 750. Он имеет электродвигатель мощностью 750 Вт, который развивает крутящий момент до 75 Нм и потребляет 1,1 кВтч на 100 км. Пользователь может выбрать один из трех режимов помощи и разогнаться до максимальной скорости 45 км/ч. Китайская компания сообщила, что первый режим электровелосипеда позволяет ограничить скорость до 25 км/ч и тем самым максимально экономить заряд батареи. При желании пользователь может ездить только на мощностях электродвигателя и велосипед сможет выехать на уклон до 15°.

Съемный аккумулятор LG 48V20AH позволит проехать в режиме вспомогательной помощи до 90 км без подзарядки. Для полной зарядки аккумулятора требуется от шести до семи часов. Велосипед оснащен толстыми шинами размером 26 х 4 дюйма (~ 66 х 10 см) и системой передней амортизации для более комфортной езды по пересеченной местности.

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Кроме того, King 750 имеет двойные гидравлические дисковые тормоза Shimano, противоугонную систему, а также передние и задние фонари. Велосипед имеет черную раму из алюминиевого сплава и весит 44 кг, которая выдерживает нагрузку до 150 кг. В настоящее время можно купить электрический велосипед DYU King 750 за 1699 долларов.