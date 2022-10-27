Китайская компания утверждает, что новый телевизор предназначен для игр, который обеспечивает время отклика 4 мс, частоту обновления 120 Гц и поддержку ALLM и MEMC. Со сверхтонкой рамкой телевизор имеет соотношение экрана к корпусу 97,9%, а яркость дисплея может достигать 500 нит.

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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В Китае была представлена серия телевизоров Xiaomi Redmi XT 4K с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Продукт позиционируется как игровой телевизор с такими функциями, как частота обновления 120 Гц, поддержка VRR и технология сглаживания движения MEMC. Игровой телевизор указан как сертифицированный AMD FreeSync Premium с временем отклика 4 мс и ALLM.

Redmi XT 4K имеет яркость до 500 нит и высокую точность цветопередачи, покрывая 94% цветовой гаммы DCI-P3. Устройство имеет тонкую рамку с соотношением экрана к корпусу 97,9% и поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos и HDR. Производительность в Xiaomi Redmi XT обеспечивает четырехъядерный процессор A73 совместно с 3 Гигабайтами оперативной памяти и 32 Гигабайтами встроенной памяти. В телевизор встроены два динамика мощностью 12,5 Вт с двойным усилением басов для кинематографического звучания.

Подключаться к устройству можно через порты HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0 или транслировать контент с устройств iOS, Android, macOS и Windows. Крoмe тoгo, пользователь мoжeт yпрaвлять тeлeвизoрoм c пoмoщью гoлocoвыx кoмaнд Хiао АI. Игровые телевизоры Redmi XT 4K TV на 55, 65 и 75-дюймов продаются в Китае по цене 457 долларов, 595 долларов и 733 доллара соответственно. В настоящее время есть возможность для предварительного заказа на телевизоры до 3 ноября.

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Телевизор Xiaomi Redmi XT 4K.