Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
Процессоры Intel Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa являются первыми моделями серверного уровня с поддержкой Compute eXpress Link. Новая технология также должна появиться на настольных компьютерах и ноутбуках к 2025 году, согласно оценкам AMD.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Стандарт Compute eXpress Link, по сути, позволяет дополнительным платам, таким как графические процессоры или твердотельным накопителям получать доступ к таким же уровням пропускной способности, что и системная оперативная память по каналам PCIe, что значительно снижает задержку и повышает скорость передачи. На данный момент CXL только начинает внедряться на рынке серверов, поскольку ожидается, что Intel Sapphire Rapids вместе с AMD EPYC Genoa укрепят поддержку отрасли спецификациями на базе PCIe 5.0, но эта технология в конечном итоге должна появиться на потребительских платформах, если верить прогнозам AMD. Как скоро? Вероятно, не раньше 2025 года.

На последнем вебинаре AMD «Встреча с экспертами» была упомянута перспектива переноса CXL на настольные и портативные ПК, поскольку старший менеджер разработчиков AMD Лия Шоеб объяснила, почему решения для хранения данных в настоящее время не имеют доступа к шине памяти:

Мы верим в развитие технологии CXL. Вы обнаружите, что в течение следующих трех-пяти лет технология будет внедряться в серверах, а затем в обычных персональных компьютерах, где оперативная память и хранилище данных будут обмениваться данными по одной шине через Compute eXpress Link .

Старший менеджер по техническому маркетингу Крис Рэмсейер из компания Phison (производитель контроллеров PCIe) также присутствовал на мероприятии и прокомментировал формирование экосистемы CXL:

Это будет еще один проект экосистемного типа, над которым будут работать не только Phison и AMD. Нам всем (IT-отрасли) придется внедрять новую технологию, чтобы благодаря этому сотрудничеству за последние несколько лет ПК стали действительно передовыми...

Зная циклы выпуска процессоров AMD, первые процессоры, использующие выделенную схему CXL, могут быть выпущены вместе с семейством Zen 6 где-то в 2026 году. Как раз к этому времени спецификации PCIe 6.0 с поддержкой CXL получат некоторое признание среди потребителей.


рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #хранение данных #intel sapphire rapids #amd epyc genoa #compute express link #технология cxl
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты AMD Radeon RX 7000 получат поддержку последней версии API Vulkan 1.3
Графические процессоры AMD RDNA3 поддерживают графический API Vulkan 1.3.3.1
AGESA 1.0.0.3 ограничивает частоту процессоров AMD Ryzen 7000 при многоядерной нагрузке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
47
Google представила Android 13 "Go Edition" для недорогих смартфонов
+
Турки передумали строить на Украине анонсированный ранее завод по производству Байрактаров
8
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
18
TSMC приостанавливает поставки китайскому производителю графических процессоров Biren
+
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
24
Лёд тронулся – видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь после старта продаж GeForce RTX 4090
5
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
4
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
178
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
7
Добавление к термопасте измельчённой поваренной соли позволяет снизить температуру процессора
18
На "Алмазе-Антее" начали выпуск отечественных квадрокоптеров
14
Экраны-водопады приходят в средний ценовой сегмент с Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro
3
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
10
Борьба за каждый рубль – 6 самых выгодных видеокарт в магазинах РФ для любого кошелька
10
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
7
Поддержка браузера Google Chrome для Windows 7 и 8.1 завершится через несколько месяцев
3
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
35
В Европе выловили самую большую рыбу-луну весом 2844 кг
9
Флагманская видеокарта AMD будет называться Radeon RX 7900 XTX и получит 24Gb памяти
13

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
22
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
46
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
84
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
2
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
4

Сейчас обсуждают

Зю
18:20
В появлении этой дыры тоже виноваты сияния?
Согласно новому исследованию, полярные сияния проделали дыру в озоновом слое шириной 400 км
Дмитрий Зяблов
18:19
Ложка и другая посуда у него должна быть с дыркой, так вроде петушар метят. 🤣
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Stupid Miner
18:18
И для чего столько затрат , чисто интереса ради ?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Overseer man
18:17
Опять гавкают псевдоученые. Рыбий глаз накрутили на камеру и довольны, зомби то ведутся.
Согласно новому исследованию, полярные сияния проделали дыру в озоновом слое шириной 400 км
Stupid Miner
18:17
В твоих задач хватает , а в моих задачах и 144гц уже маловато стало с годами . На 60гц смотрю как на говно .
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Артём Николаев
18:16
Ну так все ж верещали, что идём на дно и поотрывали шорт позиции. Но толпа всегда проигрывает.
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
Владимир Аверьянов
18:13
Каждый раз, когда вижу пост зелота, только одна мысль
GeForce Now добавляет сенсорное управление для некоторых игр
baran
18:12
Производители сами чтоль не тестируют?
Зафиксировано уже 4 случая возгорания RTX 4090
deinstalation
18:12
ок, сижу дальше на бульдозере
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Вася Стопкин
18:08
Ты мне не братишка и не набивайся ко мне в братишки. Ты бывший зек опущенный, там тебя и покалечили и за это инвалидность дали, затем УДО. Как же ты своей ручонкой фотошопные фейки умудряешься делать?...
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем