Процессоры Intel Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa являются первыми моделями серверного уровня с поддержкой Compute eXpress Link. Новая технология также должна появиться на настольных компьютерах и ноутбуках к 2025 году, согласно оценкам AMD.

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Стандарт Compute eXpress Link, по сути, позволяет дополнительным платам, таким как графические процессоры или твердотельным накопителям получать доступ к таким же уровням пропускной способности, что и системная оперативная память по каналам PCIe, что значительно снижает задержку и повышает скорость передачи. На данный момент CXL только начинает внедряться на рынке серверов, поскольку ожидается, что Intel Sapphire Rapids вместе с AMD EPYC Genoa укрепят поддержку отрасли спецификациями на базе PCIe 5.0, но эта технология в конечном итоге должна появиться на потребительских платформах, если верить прогнозам AMD. Как скоро? Вероятно, не раньше 2025 года.

На последнем вебинаре AMD «Встреча с экспертами» была упомянута перспектива переноса CXL на настольные и портативные ПК, поскольку старший менеджер разработчиков AMD Лия Шоеб объяснила, почему решения для хранения данных в настоящее время не имеют доступа к шине памяти:

Мы верим в развитие технологии CXL. Вы обнаружите, что в течение следующих трех-пяти лет технология будет внедряться в серверах, а затем в обычных персональных компьютерах, где оперативная память и хранилище данных будут обмениваться данными по одной шине через Compute eXpress Link .

Старший менеджер по техническому маркетингу Крис Рэмсейер из компания Phison (производитель контроллеров PCIe) также присутствовал на мероприятии и прокомментировал формирование экосистемы CXL:

Это будет еще один проект экосистемного типа, над которым будут работать не только Phison и AMD. Нам всем (IT-отрасли) придется внедрять новую технологию, чтобы благодаря этому сотрудничеству за последние несколько лет ПК стали действительно передовыми...

Зная циклы выпуска процессоров AMD, первые процессоры, использующие выделенную схему CXL, могут быть выпущены вместе с семейством Zen 6 где-то в 2026 году. Как раз к этому времени спецификации PCIe 6.0 с поддержкой CXL получат некоторое признание среди потребителей.





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