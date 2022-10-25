Kakuka в настоящее время собирает средства на свой электровелосипед Rampage Cyberpunk с толстыми шинами на Indiegogo. Электрические велосипеды Rampage и Rampage Pro развивают максимальную скорость 52 км/ч и 45 км/ч соответственно. Велосипеды имеют толстые шины диаметром 23 дюйма (~ 58 см) и полную подвеску для комфортной езды.

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Компания Kakuka собирается средства на Indiegogo для своего киберпанкового электровелосипеда с толстыми шинами. Предлагаются две модели: Rampage и Rampage Pro. Модель начального уровня оснащена двигателем мощностью 750 Вт и съемной батареей емкостью 960 Вт·ч, которые помогут пользователю развивать скорость до 45 км/ч и преодолевать расстояние до 80 км без подзарядки. Вариант Pro оснащен двигателем Bafang мощностью 1000 Вт, который поможет велосипедисту разогнать скорость до 52 км в час. Велосипед также имеет большую батарею на 1176 Втч, которая поможет проехать до 100 км. Сообщается, что пользователь может выбрать один из пяти режимов мощности, а встроенный датчик крутящего момента гарантирует, что двигатель поможет при подъеме на холмы, даже если пользователь будет очень медленно крутить педали.

Электрический велосипед оснащен шинами размером 23 x 4 дюйма (~ 58 x 10 см) и усиленной подвеской для обеспечения комфортной езды. Цветной дисплей с диагональю 4 дюйма (~ 10 см) отображает такую информацию, как уровень заряда батареи и текущую скорость, а фара с яркостью 230 люкс обеспечит комфортную езду в ночное время и предупредит окружающих о приближении. Велосипеды имеют раму из алюминиевого сплава 6061, каждая модель весит около 37 кг и выдерживает нагрузку до 200 кг.

В настоящее время можно "забронировать" электровелосипеды Kakuka Rampage и Rampage Pro Cyberpunk, если задонатить 2299 долларов и 2699 долларов соответственно на Indiegogo. Эти велосипеды в будущем будут продаваться по цене 3399 и 3999 долларов. На выбор доступны следующие цвета - Scarlet Red, Baby Blue и Lime Green. Компания осуществляет поставки в такие страны, как США, Великобритания, Канада, Австралия и ЕС, причем ожидается, что поставки начнутся в январе.

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