Квазары, подобные тому, который сфотографировал Джеймс Уэбб, представляют собой энергетические центры галактик, которые могут быть очень яркими в ночном небе.





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Телескоп Джеймса Уэбба запечатлел еще одно важное событие в космосе. На этот раз космический телескоп обнаружил «радужный узел», состоящий из чрезвычайно красного квазара, а также нескольких массивных галактик вокруг него. Это скопление галактик появилось около 11,5 миллиардов лет назад и пока наблюдаемый свет достиг нашей планеты, там все очень сильно поменялось. Полученное изображение квазара, сделанное Джеймсом Уэббом, является еще одним напоминанием о том, насколько огромен космос.

Квазары, подобные тому, который сфотографировал Джеймс Уэбб, представляют собой энергетические центры галактик, которые могут быть очень яркими в небе ночью. В этих галактических центрах чаще всего есть сверхмассивные черные дыры, подобные сверхмассивной черной дыре Млечного Пути. Кроме того, они обычно окружены перегретой плазмой и иногда могут даже взрываться со вспышками энергии.

Этот "старый" квазар, запечатленный на новом снимке Джеймса Уэбба, называется SDSS J165202.64+172852 и ученые считают, что он "зародился" давным-давно, ещё в древней Вселенной. Таким образом, свет, который мы видим от него в приборах Джеймса Уэбба, путешествовал миллиарды лет, чтобы достичь нашей галактики.

Изображение, которое размещено ниже, не является самым подробным изображением, которое мы когда-либо видели от Джеймса Уэбба. Это объясняется тем, что квазар на этом снимке находится намного дальше, чем недавно полученные «Столпы творения» и первые изображения Джеймса Уэбба. Таким образом, телескоп должен "заглядывать" в гораздо более глубокую точку пространства, что привело к гораздо более размытому изображению.

Изображение квазара от Джеймса Уэбба.

Однако, несмотря на размытость изображения, можно четко различить радужный вид квазара и окружающих его галактик. Свет от квазара также подвергся красному смещению, а это означает, что длина его волны была растянута расширением Вселенной, заставляя его больше смещаться в сторону красного конца электромагнитного спектра.

Некоторые ученые раньше предполагали, что квазар на этом изображении Джеймса Уэбба мог столкнуться с другой галактикой. Однако с помощью инструментов Джеймса Уэбба мы можем видеть более четкую картину, и на изображении легко различить как минимум три окружающих его галактики. Однако они расположены очень близко друг к другу, поэтому некоторые стали называть их «узлом».

Космический телескоп способен заглянуть далеко в древнюю вселенную, о чем свидетельствует это новое изображение. Используя Джеймса Уэбба для наблюдения за Марсом и другими планетами, мы также узнаем больше об этих планетах и сможем подтвердить или опровергнуть многие научные теории.

Распределение и движение газа внутри наблюдаемого скопления галактик.

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