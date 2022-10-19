Появились спецификации первого складного флип-смартфона Oppo, который позиционируется как достойный конкурент для Huawei, Motorola и Samsung.

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Digital Chat Station опубликовала технические характеристики первого складного телефона компании Oppo, который имеет форм-фактор раскладушки. По словам инсайдера, так называемый Oppo Find Flip будет оснащен основной камерой с наилучшими характеристиками, а также аккумулятором большей емкости, чем у его прямых конкурентов. К сожалению, еще неизвестно, намерена ли Oppo выпустить складную модель за пределами Китая, но все мы знаем про интернет-магазин AliExpress. В настоящее время модель Find N остается эксклюзивом для Китая, даже после хороших отзывов от западных обозревателей.

Предположительно, первая попытка компании Oppo создать телефон-раскладушку с 6,8-дюймовым внутренним дисплеем ставит его прямо в ряд с Galaxy Z Flip4, Moto Razr 2022 и P50 Pocket. Тем не менее, Digital Chat Station также сообщает, что Oppo дополнительно разместит 3,26-дюймовый дисплей сзади, что на 20% больше, чем 2,7-дюймовый в Moto Razr 2022. Кроме того, 3,26-дюймовый дисплей будет более чем на 200% больше, чем у P50 Pocket и на 72% больше, чем у Galaxy Z Flip4. Неудивительно, что оба дисплея в складном смартфоне Oppo будут OLED-панелями.

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Более того, инсайдер утверждает, что Oppo Find Flip имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч, что на 300–800 мАч больше, чем у конкурентов. Также Digital Chat Station сообщил, что телефон будет оснащен фронтальной камерой на 32 МП, вероятно Sony IMX709, а также Sony IMX766 в качестве основной камеры (50-мегапиксельным сенсором), который используется во многих смартфонах среднего класса и модели Find N. Помимо этого, Find Flip будет содержать IMX355 в качестве сверхширокоугольной камеры, которая используется как 8-мегапиксельная камера в смартфонах Google Pixel.