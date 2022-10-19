Электрический грузовой велосипед будет оснащен двигателем Bosch с пиковой мощностью 600 Вт и крутящим моментом до 85 Нм. Две батареи Bosch позволяют проехать до 250 км, а электровелосипед может выдерживать нагрузку до 210 кг.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Компания VELLO начала краудфандинговую кампанию на Indiegogo для своего электровелосипеда под названием Smart Utility Bike или сокращенно SUB. Легкий грузовой электровелосипед был разработан для городских жителей с задним багажником для больших грузов и маленьким спереди. Smart Utility Bike может выдерживать нагрузку до 210 кг и компания утверждает, что это один из самых легких электронных велосипедов в своем роде; модель из титана весит около 24 кг, а версия из хромомолибденовой стали немного тяжелее - 28 кг.

Электровелосипед SUB оснащен двигателем Bosch Cargo Performance Line мощностью 250 Вт, обеспечивающим пиковую выходную мощность 600 Вт и крутящий момент до 85 Нм. Кроме того, две батареи Bosch по 500 Втч обеспечивают запас хода до 250 км. Также Smart Utility Bike оснащен сверхширокими 20-дюймовыми (~ 51 см) шинами Schwalbe для стабильной езды, а четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Magura MT-4 обеспечивают более короткий тормозной путь даже с тяжелым грузом.

Несмотря на свою грузоподъемность, SUB имеет длину, аналогичную стандартному велосипеду, его длина составляет 180 см. Пользователь может сложить руль и педали, чтобы уменьшить ширину велосипеда до 29 см, что упростит его транспортировку или хранение. В настоящее время, все желающие могут купить электровелосипед VELLO SUB начального уровня, пожертвовав 3400 долларов на краудфандинговую кампанию Indiegogo. Эта модель имеет односкоростную конфигурацию, а топовая версия Titanium с шестью скоростями будет доступна по цене 4 817 долларов.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



