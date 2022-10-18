Техническое издание 3DCenter собрало результаты тестов из различных источников, чтобы продемонстрировать насколько RTX 4090 лучше по сравнению с предыдущим поколением.

реклама

К настоящему времени даже пессимисты удостоверились, что RTX 4090 показывает самую высокую производительность среди всех графических процессоров. Флагманская видеокарта на базе AD102 может запускать большинство современных игр в разрешении 4K с высокой частотой обновления. В сочетании с DLSS 3 Frame Generation, которая значительно повышает частоту кадров в секунду, обзорщики узнали, что RTX 4090 позволяет играть в игры с разрешением 8K. Чтобы увидеть, насколько RTX 4090 превосходит RTX 3090 предыдущего поколения, 3DCenter объединил результаты обзора RTX 4090 из нескольких различных технических изданий. Собранные данные показывают впечатляющие результаты для графического процессора Lovelace.

Согласно отчету 3DCenter, RTX 4090 в среднем на 70% быстрее, чем RTX 3090 при разрешении 4K (2160p), когда речь заходит о производительности растеризации. При разрешении QHD (1440p) "дельта" уменьшается до 49 % и падает до 31 % при разрешении FHD (1080p). Поскольку RTX 4090 настолько мощная, разумно сделать вывод, что более низкий скачок производительности в FHD и QHD может быть связан с "узкими" местами процессора.

RTX 4090 оказывается еще быстрее при включенной трассировке лучей. В среднем видеокарта на 87% лучше, чем RTX 3090 и на 69% быстрее, чем RTX 3090 Ti при разрешении 4K с включенными эффектами RT. Опять же, скачок производительности меньше при более низких разрешениях. В QHD и FHD с RT видеокарта RTX 4090 опережает RTX 3090 на 67% и 49% соответственно.

Nvidia в своих спецификациях указывает, что графический процессор Lovelace имеет TDP 450 Вт, но 3DCenter утверждает, что в различных обзорах графический процессор никогда не потребляет 450 Вт или более во время игр. Поскольку RTX 4090 значительно быстрее по сравнению с RTX 3090 Ti и RTX 3090, видеокарта имеет гораздо лучшее соотношение - производительность/Ватт, чем флагманы Ampere.

Например, при разрешении 4K у RTX 4090 производительность/Ватт выше на 73%, чем у RTX 3090 Ti и на 46% выше, чем у RTX 3090. Несмотря на то, что флагман Lovelace значительно меньше, он также имеет преимущество по энергоэффективности по сравнению с RX 6950 XT (49%) и RX 6900 XT (35%).

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Короче говоря, RTX 4090 является самой удачной видеокартой для Nvidia, по крайней мере с точки зрения повышения производительности и эффективности по сравнению с Ampere. Еще предстоит выяснить, насколько хорошо эти улучшения отразятся на RTX 4080 в ноябре и надеюсь на сравнительно более дешевых платах Lovelace в следующем году.