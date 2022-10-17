Велосипед развивает максимальную скорость 32 км/ч, а запас хода составляет до 241 км. Также можно использовать приложение для смартфона, чтобы отслеживать местоположение велосипеда и дистанционно блокировать или разблокировать его.

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Zectron скоро начнет краудфандинговую кампанию на Indiegogo для своего складного электровелосипеда. Модель велосипеда для США будет оснащена двигателем мощностью 350 Вт, а модель для Евросоюза - двигателем мощностью 250 Вт, что обеспечит максимальную скорость 32 км/ч и 25 км/ч соответственно. Пользователь может выбрать один из пяти режимов помощи педалям с помощью семиуровневой "коробки передач", которая поможет велосипедисту легко взбираться и спускаться с холмов.

Оба электровелосипеда оснащены аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 241 км без подзарядки; мощность блока питания в настоящее время неизвестна. Динамическая система задней подвески с противоударной технологией обеспечивает комфортную езду, а встроенный дисплей с диагональю 3,9 дюйма отображает такую информацию, как уровень заряда аккумулятора и текущую скорость. Кроме того, пользователь может отслеживать свой велосипед через GPS с помощью приложения для смартфона, которое также можно использовать для блокировки велосипеда или получения уведомлений в случае обнаружения потенциальной кражи.

Электровелосипед может складываться в два этапа до размера 85 x 65 x 80 см, что упрощает транспортировку и хранение. Рама изготовлена из магниевого сплава аэрокосмического класса, велосипед весит 25 кг и может выдерживать нагрузку до 120 кг. Клиенты, которые подпишутся на рассылку Zectron, получат право на скидку 50% на электронный велосипед от рекомендованной производителем розничной цены; компания пока не объявила розничную цену продукта. Электрический велосипед будет доступен в пяти цветовых решениях, включая Ivory (белый), Bloodstone (черный и оранжевый) и Lime (желтый и зеленый).

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