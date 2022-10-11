Philips представила три похожих монитора 34B1U5600CH, 27B1U5601H и 24B1U5301H, призванные предложить «новый уровень удобства и производительности».

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Philips представила три монитора 34B1U5600CH, 27B1U5601H и 24B1U5301H, которые по словам компании, были разработаны для удовлетворения потребностей современных профессионалов. Как следует из их названий, 24B1U5301H — это 24-дюймовый монитор, а 27B1U5601H и 34B1U5600CH — 27-дюймовый и 34-дюймовый мониторы соответственно. Согласно Philips, все мониторы кроме 34B1U5600CH, имеют панели IPS. Вместо IPS в мониторе 34B1U5600CH используется панель VA с кривизной 1500R, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3440 x 1440 пикселей (UWQHD). Что касается другого монитора 24B1U5301H, то он имеет частоту обновления 75 Гц с разрешением 1080p и поддержкой подсветки W-LED, в то время как 27B1U5601H превосходит 24B1U5301H своим максимальным разрешением 2560 x 1440 пикселей. Тем не менее и 24B1U5301H, и 27B1U5601H являются плоскими мониторами.

Philips 34B1U5600CH. (Источник изображения: Philips)

Помимо этого, Philips оснастила каждый монитор док-cтанцией USB Type-C, которая может питать ноутбуки мощностью до 100 Вт, а также обеспечивает RJ45 Ethernet, четыре порта USB 3.2 Type-A и возможность подключения DisplayPort. Также, Philips оснастила все мониторы KVM-переключателем, а также 5-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой Windows Hello, шумоподавляющим микрофоном и стереодинамиками.

Philips разработала три монитора с использованием SmartErgoBase, которое поддерживает функции наклона, поворота и регулировки высоты. В настоящее время Philips заявляет, что все мониторы должны быть доступны к концу октября, начиная с модели 24B1U5301H по цене 439 евро в еврозоне. В качестве альтернативы Philips оценила 27B1U5601H в 549 евро. А самый большой монитор 34B1U5600CH будет стоить 759 евро из-за его более высоких характеристик.

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