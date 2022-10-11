Инсайдер сообщает, что недавно выпущенный MediaTek Dimensity 1080 будет установлен на Redmi Note 12.

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За последние несколько недель было много слухов о долгожданной серии Redmi Note 12. Сертификационные документы 3C подтверждают, что в работе находятся три устройства. По крайней мере, один из них будет использовать недавно выпущенный MediaTek Dimensity 1080 SoC, согласно источнику Weibo.

Ожидается, что Dimensity 1080 будет использоваться в Redmi Note 12 начального уровня или Redmi Note 12 Pro среднего уровня. Более ранняя утечка Digital Chat Station предполагала, что Redmi Note 12 будет оснащен камерами на 50 МП + 8 МП + 2 МП и селфи-камерой (с дыроколом). В вышеупомянутой документации 3C говорится, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Digital Chat Station добавляет, что Dimensity 1080 работает наравне со Snapdragon 778G в AnTuTu. До сих пор разница между предыдущими устройствами Redmi Note была минимальной и скорее всего это повторится в серии Redmi Note 12. Можно только надеяться, что вся линейка поддерживает 5G, поскольку с поддержкой LTE уже считается устаревшим смартфоном.

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Топовый Redmi Note 12 Pro+ вероятно будет использовать чипсет MediaTek более высокого класса, скорее всего Dimensity 8100, если инсайдерская информация верна. Тем не менее, ранее сообщалось, что одна модель Redmi Note 12 будет оснащена процессором Snapdragon 7 Gen 1 (или Snapdragon 7 Gen 2 ). Известно, что Xiaomi использует процессоры Qualcomm и MediaTek в серии Redmi Note, так что размещенная информация скорее всего верна.