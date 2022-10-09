Вредоносные приложения были размещены на нескольких китайских сайтах и в Google Play.

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Meta является материнской компанией WhatsApp и она подала в суд на несколько китайских компаний за кражу паролей и логинов учетных записей. По последним оценкам были украдены данные 1 миллиона человек. Эти компании якобы вели бизнес как неофициальные платформы WhatsApp. Разработчики известного приложения неоднократно предупреждали пользователей о "клонах" WhatsApp — в данном случае модифицированные платформы WhatsApp, предлагающие дополнительные функции, недоступные в официальном приложении. Фейковые приложения были размещены на нескольких китайских сайтах и в Google Play.

Согласно жалобе, которую подали в Окружной суд Сан-Франциско, некоторые из этих "модифицированных" WhatsApp были загружены миллион раз. Как только пользователь загружает вредоносное приложение (такие как Theme Store для Zар и АррUрdаtеr для WhаtsРlus 2021 GВ Yо FМ НеуMоds), оно предлагает ему ввести свой логин и пароль для входа в WhatsApp и дать доступ к данным смартфона. В случае успешного взлома, злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным сообщениям и другой информации.

Юрисдикция этих разработчиков остается неясной, поскольку многие компании базируются на территории Китая. Однако в жалобе отмечается, что суд обладает «личной юрисдикцией» в отношении ответчиков (китайских компаний), поскольку они «сознательно направили и нацелили свою схему на Meta и WhatsApp, основные места деятельности которых находятся в Калифорнии». По сути, это означает, что ответчики согласились с Условиями WhatsApp и были связаны ими при создании различных учетных записей WhatsApp.

Судебный процесс начался почти через два месяца после того, как глава WhatsApp объявил в Твиттере, что компания будет требовать наказать разработчиков HeyMods, чтобы прекратить хищение данных. Он также подтвердил, что Google Play Protect на Android теперь может обнаруживать и отключать ранее загруженные вредоносные поддельные версии WhatsApp. Уилл Кэткарт напомнил пользователям, чтобы они не загружали модифицированные версии WhatsApp.





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Также разработчики Meta опубликовали список из более чем 400 приложений, которые потенциально могут украсть пароли и логины пользователей для входа в Facebook. Компания сообщила, что приложения были удалены из Google Play и Apple App Store после того, как компания обнаружила их деятельность. Большинство этих приложений предлагают фальшивую подсказку «Войти через Facebook» и крадут идентификаторы и пароли пользователей.