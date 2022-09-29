Новая серия электровелосипедов e-Vertic от Bianchi включает в себя широкий спектр велосипедов, от электрических горных велосипедов с полной подвеской до практичных городских велосипедов для поездок в городских условиях с запасом хода до 155 км.

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Известный итальянский производитель велосипедов Bianchi скоро выпустит новые электровелосипеды для самых разных целей. Выпуск этих электрических горных и городских велосипедов запланирован на начало 2023 года.

Прежде всего, Bianchi представила флагманскую модель новой линейки MTB, которая носит довольно сложное название «e-Vertic FX-Type Pro». Этот электрический горный велосипед с полной подвеской оснащен рамой из углеродного волокна, 29-дюймовыми колесами и 160-миллиметровым ходом подвески как спереди, так и сзади. Электрический MTB дополнительно оснащен известным двигателем Bosch Performance Line CX с крутящим моментом 85 Нм. Также электровелосипед оснащен аккумулятором Bosch на 750 Втч, который может обеспечить запас хода до 155 км. Bianchi еще не объявила стоимость своего нового горного электровелосипеда.

Bianchi e-Vertic FX-Type

Менее дорогая версия этого электрического горного велосипеда в Европе начинается от 5 299 евро и не имеет в своем названии «Pro», построена на алюминиевой раме и имеет на 20 мм меньший ход подвески спереди и сзади. В качестве третьего варианта Bianchi предлагает конфигурацию "хардтейла" под названием «e-Vertic X-Type», которая имеет меньшую батарею на 625 Втч и немного меньший запас хода в 140 км. Этот хорошо оборудованный электрический MTB продается за намного низкую цену в 3499 евро.

Новая линейка Bianchi e-Vertic также включает два электрических городских велосипеда, называемых «T-Type» и «C-Type». Оба электровелосипеда оснащены батареями емкостью от 400 до 500 Втч, которые могут обеспечить запас энергии на расстояние до 114 км без подзарядки. Bianchi e-Vertic C-Type имеет практичную сквозную алюминиевую раму, а оба электровелосипеда оснащены предустановленной стойкой и фонарями. Что касается цены, то эти электровелосипеды, пригодные для пригородных поездок, в Европе будут стоить от 3000 евро.

Bianchi e-Vertic X-Type

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