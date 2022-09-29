Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Известный итальянский производитель велосипедов представил новую линейку Bianchi e-Vertic
Новая серия электровелосипедов e-Vertic от Bianchi включает в себя широкий спектр велосипедов, от электрических горных велосипедов с полной подвеской до практичных городских велосипедов для поездок в городских условиях с запасом хода до 155 км.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

реклама

Известный итальянский производитель велосипедов Bianchi скоро выпустит новые электровелосипеды для самых разных целей. Выпуск этих электрических горных и городских велосипедов запланирован на начало 2023 года.

Прежде всего, Bianchi представила флагманскую модель новой линейки MTB, которая носит довольно сложное название «e-Vertic FX-Type Pro». Этот электрический горный велосипед с полной подвеской оснащен рамой из углеродного волокна, 29-дюймовыми колесами и 160-миллиметровым ходом подвески как спереди, так и сзади. Электрический MTB дополнительно оснащен известным двигателем Bosch Performance Line CX с крутящим моментом 85 Нм. Также электровелосипед оснащен аккумулятором Bosch на 750 Втч, который может обеспечить запас хода до 155 км. Bianchi еще не объявила стоимость своего нового горного электровелосипеда.

Bianchi e-Vertic FX-Type

Менее дорогая версия этого электрического горного велосипеда в Европе начинается от 5 299 евро и не имеет в своем названии «Pro», построена на алюминиевой раме и имеет на 20 мм меньший ход подвески спереди и сзади. В качестве третьего варианта Bianchi предлагает конфигурацию "хардтейла" под названием «e-Vertic X-Type», которая имеет меньшую батарею на 625 Втч и немного меньший запас хода в 140 км. Этот хорошо оборудованный электрический MTB продается за намного низкую цену в 3499 евро.

Новая линейка Bianchi e-Vertic также включает два электрических городских велосипеда, называемых «T-Type» и «C-Type». Оба электровелосипеда оснащены батареями емкостью от 400 до 500 Втч, которые могут обеспечить запас энергии на расстояние до 114 км без подзарядки. Bianchi e-Vertic C-Type имеет практичную сквозную алюминиевую раму, а оба электровелосипеда оснащены предустановленной стойкой и фонарями. Что касается цены, то эти электровелосипеды, пригодные для пригородных поездок, в Европе будут стоить от 3000 евро.

Bianchi e-Vertic X-Type

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электровелосипед #bianchi #bianchi e-vertic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен водный электровелосипед, развивающий скорость до 20 км/ч
Decathlon представила электровелосипед Stilus E_Trail с максимальной скоростью 25 км/ч
Представлены электрические горные велосипеды Ghost Path Riot и Riot CF с карбоновыми рамами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
48
В России официально разрешат майнинг – добывать криптовалюты можно будет в нескольких регионах
10
Перед полетом на Марс человек обязательно должен побывать на Венере, считают ученые
9
Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp переводит производство на "зеленый" водород
6
Россия готовит боевые вертолёты к зимней компании – обновлённый Ка-52М «Аллигатор» стал ещё опаснее
4
Стала известна стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 в одном из онлайн-магазинов
16
Минобороны РФ: российские беспилотники не удовлетворяют тактико-техническим требованиям
4
Ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X обнародованы ритейлером
12
Цены на видеокарты в России падают
44
Первый в мире полностью электрический пригородный самолет совершил свой первый полет
7
Стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition объявлена одним из онлайн-магазинов
7
Какие видеокарты геймеры из РФ покупают чаще всего – 6 игровых моделей по выгодным ценам
12
ИИ без потери точности свел квантовую задачу из 100 тысяч уравнений к четырем
+
Ryzen 9 7900X со снятой IHS демонстрирует падение температуры на 20°C
34
NVIDIA рассказывает о требованиях к питанию серии GeForce RTX 40
2
Материнские платы ASUS на базе чипсета Z790 появились в ассортименте одного из магазинов
7
Инженер AMD ускорил CPU Ryzen в Linux на 1390%, а GeForce RTX 4090 не справилась с играми в 8К
4
Процессор Intel Core i9-13900KS получит тактовую частоту 6 ГГц для всех ядер
11
Ветераны DICE показали продвинутую разрушаемость в своём новом шутере The Finals
3
Энтузиаст наглядно показал превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-13900K в ряде игр
10

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
47
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
514
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
180
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
5
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
27
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
29
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
3

Сейчас обсуждают

Андрей Борисов
16:46
Автор или троль или школьник
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Анатолий Журавлёв
16:45
8+10=18, вот так обозначился.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Kasyan
16:45
Расскажи это Вольксвагену, который уже лыжи смазал и свалил в США.
Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
много вариантов
16:44
действительно странное утверждение - даже еще не вышедший 13000 использует только 10 нм
Гендиректор Intel: Закон Мура существует и по сей день, а в компании Nvidia ошибаются
Майню в долгосрок
16:43
солдат ты скоро пополнишь ряды вс рф. ты должен знать с чем и против кого воеввать будешь
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Kasyan
16:41
>тогда как Intel до сих пор остаётся на 7-нм и 10-нм стандартах. Какие процессоры у них работают на 7 нм, покажи ткни?!
Гендиректор Intel: Закон Мура существует и по сей день, а в компании Nvidia ошибаются
moros
16:40
здесь сайт о железе играх,софте. какого хрена сюда эту мешанину оружейно-политическую суёте?? на кой вам сдались химарсы и еще что то там?? вот бахнут Ядреной боеголовкой а ей вообще пофиг сколько там...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Kasyan
16:39
Это лучшая финансовая пирамида, уже 10 лет существует.
Игра Star Citizen - 10 лет без релиза и $500 млн долларов инвестиций на Kickstarter
SANEKS
16:39
Блажен кто верует(власть любит дураков), удачи во взятии Львова, - Киев за 3 дня уже взяли :):):) Почисти уши от дерьма которое туда влили!
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Kasyan
16:38
Там крышка очень толстая, сделана это было из-за того что бы креплением от AM4 подходило.
Известный оверклокер скальпировал Ryzen 9 7900X – 5.5 ГГц на всех ядрах и -20 градусов нагрева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем