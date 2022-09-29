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Известный итальянский производитель велосипедов Bianchi скоро выпустит новые электровелосипеды для самых разных целей. Выпуск этих электрических горных и городских велосипедов запланирован на начало 2023 года.
Прежде всего, Bianchi представила флагманскую модель новой линейки MTB, которая носит довольно сложное название «e-Vertic FX-Type Pro». Этот электрический горный велосипед с полной подвеской оснащен рамой из углеродного волокна, 29-дюймовыми колесами и 160-миллиметровым ходом подвески как спереди, так и сзади. Электрический MTB дополнительно оснащен известным двигателем Bosch Performance Line CX с крутящим моментом 85 Нм. Также электровелосипед оснащен аккумулятором Bosch на 750 Втч, который может обеспечить запас хода до 155 км. Bianchi еще не объявила стоимость своего нового горного электровелосипеда.
Менее дорогая версия этого электрического горного велосипеда в Европе начинается от 5 299 евро и не имеет в своем названии «Pro», построена на алюминиевой раме и имеет на 20 мм меньший ход подвески спереди и сзади. В качестве третьего варианта Bianchi предлагает конфигурацию "хардтейла" под названием «e-Vertic X-Type», которая имеет меньшую батарею на 625 Втч и немного меньший запас хода в 140 км. Этот хорошо оборудованный электрический MTB продается за намного низкую цену в 3499 евро.
Новая линейка Bianchi e-Vertic также включает два электрических городских велосипеда, называемых «T-Type» и «C-Type». Оба электровелосипеда оснащены батареями емкостью от 400 до 500 Втч, которые могут обеспечить запас энергии на расстояние до 114 км без подзарядки. Bianchi e-Vertic C-Type имеет практичную сквозную алюминиевую раму, а оба электровелосипеда оснащены предустановленной стойкой и фонарями. Что касается цены, то эти электровелосипеды, пригодные для пригородных поездок, в Европе будут стоить от 3000 евро.