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ASRock обновила линейку мини-пк Mars процессорами Intel Alder Lake-U и разъемом Thunderbolt 4
На выбор будут доступны процессоры Intel i5-1235U, i3-1215U и Celeron 7305 мощностью 15 Вт.
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Компания ASRock обновляет свою линейку тонких мини-пк Mars процессорами Intel Alder Lake-U. Корпус по сути, такой же как у моделей предыдущего поколения, но теперь ASRock предлагает более мощное "железо", такое как процессор i5-1235U и один разъем Thunderbolt 4. Информация о наличии и ценах пока не разглашается.


Также на выбор будут доступны такие процессоры - i3-1215U и Celeron 7305, которые поддерживают объем оперативной памяти до 64 ГБ DDR4-3200. Для хранения информации на мини-пк Mars ADL будут доступны слоты PCIe 4.0 X4 M.2 и дополнительный слот M.2 для твердотельных накопителей PCIe 3.0 NVMe или SATA III. ASRock по умолчанию установила во все мини-пк модуль Intel AX210 Wi-Fi 6E. Запатентованный активный кулер позволяет процессорам мощностью 15 Вт работать на 55 Вт с повышенными тактовыми частотами в течение более длительного времени по сравнению с ноутбуками с аналогичными характеристиками.

Что касается портов, новая модель Mars ADL предлагает широкий выбор с 3 видеовыходами через Thunderbolt 4, HDMI и VGA, а также оснащена полноразмерным устройством чтения SD-карт. Другие порты включают 4x USB 3.2 Gen + 2x USB 2.0, GbE, разъемы для микрофона и наушников. Bluetooth-модуль можно добавить через прилагаемый слот M.2 key E 2230. Система совместима с креплениями VESA и поставляется с подставкой.

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#asrock #мини-пк #mars #thunderbolt 4 #intel alder lake-u
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