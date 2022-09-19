Самый быстрый мобильный графический процессор AMD хорошо справляется с аналогом Nvidia, за исключением случаев, когда речь идет о трассировке лучей и энергопотреблении.

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Ноутбуки с Radeon RX 6850M XT начали появляться в магазинах и на интернет-площадках. Производители сообщают, что эти ноутбуки будут напрямую конкурировать с ноутбуками с GeForce RTX 3080 или 3080 Ti. Новый ноутбук Lenovo Legion 7 16 дает нам первое представление о графическом процессоре AMD и теперь его можно сравнить с мобильными графическими процессорами от компании Nvidia. Общие результаты оправдали ожидания фанатов AMD, но есть и некоторые недостатки.

Приведенные ниже сравнительные диаграммы показывают, что Lenovo на базе AMD отстает всего на несколько процентных пунктов от большинства самых быстрых ноутбуков Intel-Nvidia, поставляемых в настоящее время. Например, один из самых быстрых ноутбуков Intel-Nvidia с Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti обеспечивает прирост графической производительности всего на 5–15% согласно тестам 3DMark. Различия в играх могут быть меньше или больше в зависимости от оптимизации игры.

Несмотря на то, что Radeon RX 6850M XT примерно равен по производительности в этих тестах, но он отстает от мобильной RTX 3080 Ti более чем на 30 процентов, когда речь идет о возможностях трассировки лучей. Включение RT во время игрового процесса с графическим процессором AMD в результате значительно больше повлияет на частоту кадров.

Энергопотребление во время игр также заметно выше на ноутбуке с графическим процессором AMD. Например, для запуска "Ведьмака 3" требуется ~250 Вт по сравнению с ~225 Вт на MSI GT77 с более быстрым Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti. Radeon еще предстоит наверстать упущенное, когда дело доходит до сравнения с серией GeForce RTX 3000 по соотношению производительности на ватт.

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