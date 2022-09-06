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MSI MS-C902 — это компактный безвентиляторный компьютер, предназначенный для коммерческого или промышленного использования. На мини-пк установлен 28-ваттный процессор Intel Core P 12-го поколения, который может обеспечивать работу четырех дисплеев, а также поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и несколько устройств хранения данных.
MSI представила своё устройство на выставке IFA в Берлине, где компания заявила, что система поддерживает процессоры Intel Core серий U и P 12-го поколения, а это означает, что она должна работать с чипами мощностью 15 и 28 Вт.
Компактный компьютер имеет два слота SODIMM, каждый из которых поддерживает модули памяти DDR4-3200, объемом до 32 ГБ, 2,5-дюймовый разъем для дополнительного жесткого диска или твердотельного накопителя, а также слот M.2 для твердотельного накопителя. Также есть слоты M.2 B и M.2 E для других устройств, таких как сотовый модем.
MSI заявляет, что ко всем слотам можно легко получить доступ снизу компьютера, а фирменная плата компании имеет «беспроводную конструкцию».
Порты включают:
- 2 х HDMI
- 2 разъема DisplayPort
- 2 порта Ethernet 2,5 Гбит/с
- 3 порта USB 3.2 второго поколения
- 2 порта USB 2.0
- 2 х СОМ
- линейный аудиовыход 3,5 мм
MSI заявляет, что толщина компьютера составляет всего 29 мм. Компания пока не объявила о цене и дате выпуска устройства.