Coinbase понесла чистый убыток в размере 1,094 млрд долларов во втором квартале, через год после невероятной прибыли в размере 1,6 млрд долларов в том же квартале.





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На рынке криптовалют сейчас плохая ситуация. Биткоин и эфир, две крупнейшие криптовалюты, упали более чем на 50% с начала года. Проблемы начались не только у криптотрейдеров, но и криптобирж тоже. Во вторник Coinbase, крупнейшая биржа в США, сообщила об убытках в размере 1,094 миллиарда долларов во втором квартале.

В начале квартала, 1 апреля, биткоин стоил 46 000 долларов, а эфир — 3 450 долларов. К концу квартала, 30 июня, стоимость биткоина и эфира упали до 19 900 и 1070 долларов соответственно. Coinbase — это биржа, на которой криптоинвесторы могут покупать и торговать более чем 50 различными криптовалютами. Coinbase — одна из немногих криптовалютных компаний, которая стала публичной в апреле 2021 года.

Произошли резкие изменения по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Во втором квартале 2021 года, когда криптовалюта переживала исторический бум, чистая прибыль Coinbase составила 1,6 миллиарда долларов. Биржа получала колоссальные доходы до конца финансового года, заработав 400 миллионов долларов и 840 миллионов долларов в третьем и четвертом кварталах соответственно, прежде чем потерять 430 миллионов долларов в первом квартале 2022 года.

В конце первого квартала, клиенты Coinbase имели активы на своей платформе на сумму 256 миллиардов долларов. К концу следующего квартала эта сумма упала на 63% до 96 миллиардов долларов в результате снижения стоимости криптовалюты и того, что клиенты начали обналичивать свои электронные деньги.

Согласно письму акционерам, у Coinbase есть 6,2 миллиарда долларов наличными и еще 428 миллионов долларов в виде криптоактивов.

Компания в значительной степени обвинила в убытке макроэкономические условия, которые спровоцировали более широкий спад криптовалюты. Федеральная резервная система в мае начала повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией. Технологические компании от это сразу же пострадали. Поскольку криптовалюта является одним из самых спекулятивных активов, падение ее стоимости было особенно резким.

Это было до того, как криптовалюта Luna с рыночной капитализацией в 15 миллиардов долларов, обвалилась и вызвала банкротство нескольких криптофирм.

В письме акционерам, руководство Coinbase назвало кризис на рынке криптовалют временным и выразило оптимизм в будущем росте электронных денег.

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«Текущий спад наступил быстро и яростно, и мы видим, что поведение клиентов отражает поведение прошлых рынков, переживавших спад», — говорится в письме. «Во время таких обвалов на рынке мы по-прежнему прилагаем все усилия для стабилизации ситуации».