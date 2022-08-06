Последняя бета-версия Steam добавляет официальную поддержку геймпадов Nintendo Switch.

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Valve тестирует официальную поддержку игровых контроллеров Joy-Con от Nintendo в онлайн-сервисе Steam.

Американская компания сообщила, что её специалисты добавили поддержку мини-геймпадов Joy-Con и улучшили поддержку стандартных контроллеров Nintendo в последней бета-версии Steam.

Nintendo выпустила Switch в марте 2017 года, а это значит, что Valve потребовалось более пяти лет, чтобы добавить поддержку Joy-Con. Поддержка контроллера Nintendo Switch Pro появилась намного быстрее; Valve начала тестировать клиент Steam с этим геймпадом в мае 2018 года. Похоже, что у разработчиков Valve долго не получалось добавить поддержку Joy-Con из-за того, что устройство может работать как стандартный геймпад и как отдельные мини-контроллеры.

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Valve не указала, будет ли Steam поддерживать все функции Joy-Con: HD Rumble, встроенные гироскопы и т. д. — но по крайней мере у фанатов Joy-Con скоро будет более простой способ использовать самые странные геймпады Nintendo на своих персональных компьютерах.