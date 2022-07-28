Специалисты из компании Hyundai сообщили, что они будут работать над четвероногими роботами-компаньонами.

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Hyundai и ее дочерняя компания Kia объединили усилия с шестью корейскими институтами для разработки роботизированных устройств, которые будут исследовать лунную поверхность. Два производителя автомобилей не раскрыли, каких именно роботов они делают для будущих миссий на Луну, но основное внимание будет уделено тому, чтобы они смогли выдержать суровые условия на единственном естественном спутнике Земли. Специалисты из компании Hyundai сообщили, что они будут работать над четвероногими роботами-компаньонами, подобными тем, что производит Boston Dynamics, которой сейчас владеет Hyundai. Здесь стоит отметить, что Hyundai уже задействовала роботов Boston Dynamics для патрулирования заводов.

В рамках последнего сотрудничества Hyundai и Kia с научно-исследовательскими институтами был создан консультативный орган, который начнет реализацию планов, начиная с августа этого года. По словам представителей Hyundai, основная цель состоит в том, чтобы «определить концепцию мобильности для исследования Луны» и реализовать эти планы в миссиях на Луне. Проект в котором участвуют как частные, так и государственные организации, также послужит испытательным полигоном для создания более эффективных автомобильных решений для Земли.

Благодаря партнерству, компания Hyundai также стремится представить себя в качестве кандидата на разработку робототехнических и мобильных решений для полетов на Луну и за ее пределы в ближайшем будущем. В эпоху, когда космическая экспансия стала модной и даже такие компании, как НАСА, пользуются услугами частных компаний, амбиции Hyundai не кажутся слишком надуманными.

У Hyundai есть несколько концептов в разработке

Партнерство Hyundai и Kia заслуживает внимания, но это не первая попытка такого рода для южнокорейского автомобильного бренда. Ранее в этом месяце компания представила Habitat One, концепцию будущего жилья для общества без выбросов углекислого газа в 21 веке. Проект предусматривает роботов, которые превращаются в платформы для отдыха, когда обнаруживают поблизости человека, напечатанное на 3D-принтере дерево, которое выделяет кислород в окружающую среду и множество других био-цифровых концепций для создания экологически чистой среды обитания.

В феврале 2021 года Hyundai также продемонстрировала концепт Ultimate Mobility Vehicle (UMV) под названием Transforming Intelligent Ground Excursion Robot (TIGER) X-1, роботизированное транспортное средство, предназначенное для доставки полезных грузов по экстремальной местности. Он имеет уникальную систему передвижения с ногами и колесами, которая обеспечивает движение устройства на 360 градусов. Машина без экипажа нацелена на районы, пострадавшие от стихийных бедствий, но также может быть модифицирована для исследования поверхности Луны.

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У компании также есть аналогичный концепт в активной разработке под названием Elevate, который Hyundai классифицирует как «электромобиль с роботизированными ногами». У прототипа есть колеса, установленные на многошарнирных ножках, которые вдохновлены ножками кузнечика. Они позволяют ему карабкаться, прыгать и подниматься в горной местности.