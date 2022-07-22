Blizzard начала раздавать бета-ключи людям, которые делают татуировки Diablo 4.

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Diablo 4 была официально анонсирована на Blizzcon 2019 и фанаты ждут с нетерпением релиза игры. Ожидается, что игра появится где-то в 2023 году, но поклонники франшизы Diablo скоро смогут поучаствовать в тестировании бета-версии и высказать своё мнение.

В конфигурации Battle.net теперь есть бета-версия Diablo 4, это заметил один из пользователей Reddit, который сделал соответствующее объявление в сабреддите Diablo.

Фанаты давно просят доступ к бета-версии Diablo 4. В рамках рекламного тура игры под названием «Чернила ада», Blizzard даже начала раздавать бета-ключи людям, которые делают татуировки Diablo 4, что действительно демонстрирует, насколько сильно ждет игру сообщество Diablo.

Хотя в настоящее время ничего не доступно для загрузки, но данная новость указывает на то, что Battle.net потихоньку подготавливается к бета-тестированию.

Насколько нам известно, в Diablo 4 будет открытый мир в котором игроки перемещаются между хабами. Есть пять различных зон, каждая со своим циклом дня и ночи и переменчивой погодой. Вы можете выполнять миссии в любом порядке, потому что они не являются последовательными.

В одном и том же игровом мире, игроки всегда могут присоединиться друг к другу. Более того, Blizzard объявила, что Diablo 4 предлагает кроссплатформенную игру и прогресс, для чего требуется учетная запись Battle.net.

Более того, мы также ранее сообщали, что Diablo 4 может полностью отказаться от консолей старого поколения и остаться только на консолях нового поколения. Настоящая проблема заключается в том, сможет ли Blizzard выполнить поставленную задачу. Поскольку они получали много критики за многие вещи, включая бету-версию Overwatch 2.

Сможет ли Blizzard сохранить целостность серии Diablo и при этом не допустить недовольства фанатов, в настоящее время очень сложно предсказать. Мы искренне надеемся, что грядущая бета-версия Diablo 4 развеет любые сомнения, которые могут возникнуть у фанатов и превзойдет все ожидания.

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Как вы думаете, Diablo 4 будет такой же успешной как и предыдущие части?