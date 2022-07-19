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Ученые обнаружили первую спящую черную дыру за пределами нашей галактики
Огромная черная дыра расположена в соседней галактике под названием Большое Магелланово Облако.
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Большинство известных галактик в наблюдаемой нами Вселенной содержат в своем центре сверхмассивную черную дыру. Каждая сверхмассивная черная дыра может находиться в разных состояниях — от бездействующей до гиперактивной. Спящая черная дыра — это та, которая очень медленно поглощает окружающую ее материю и идентифицируется по малому количеству рентгеновских лучей, которые она испускает. Теперь ученые утверждают, что обнаружили впервые спящую черную дыру недалеко от нашей галактики.

Огромная черная дыра расположена в соседней галактике под названием Большое Магелланово Облако. Она примерно в 9 раз превышает массу нашего Солнца. Говорят, что черная дыра вращается вокруг голубой звезды, которая весит в 25 раз больше нашей родной звезды.

Черную дыру назвали VFTS 243. Обнаружили её с помощью большого телескопа в Европе в результате 6 лет исследований туманности Тарантул. Интересно, что данное открытие сделала команда, которая заработала репутацию разоблачения и опровержения сомнительных заявлений о черных дырах.

Данное открытие является необычным, потому что научно известно, что черная дыра является остатком массивной звезды, которая коллапсирует сама на себя из-за сильного гравитационного притяжения — процесса, который включает в себя огромный взрыв, известный нам как сверхновая. А вот найденная черная дыра VFTS 243 коллапсировала без каких-либо следов взрыва.

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Команда, стоящая за открытием, не нашла никаких доказательств выброшенного материала или удара черной дыры, которые могли бы установить сценарий взрыва. Это удивительное открытие, потому что VFTS 243 бросает вызов теории "рождения" сверхмассивных черных дыр в результате взрыва звезды.

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#черная дыра #галактика #солнце #большое магелланово облако #млечный
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