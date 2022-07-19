Огромная черная дыра расположена в соседней галактике под названием Большое Магелланово Облако.

реклама

Большинство известных галактик в наблюдаемой нами Вселенной содержат в своем центре сверхмассивную черную дыру. Каждая сверхмассивная черная дыра может находиться в разных состояниях — от бездействующей до гиперактивной. Спящая черная дыра — это та, которая очень медленно поглощает окружающую ее материю и идентифицируется по малому количеству рентгеновских лучей, которые она испускает. Теперь ученые утверждают, что обнаружили впервые спящую черную дыру недалеко от нашей галактики.

Огромная черная дыра расположена в соседней галактике под названием Большое Магелланово Облако. Она примерно в 9 раз превышает массу нашего Солнца. Говорят, что черная дыра вращается вокруг голубой звезды, которая весит в 25 раз больше нашей родной звезды.

Черную дыру назвали VFTS 243. Обнаружили её с помощью большого телескопа в Европе в результате 6 лет исследований туманности Тарантул. Интересно, что данное открытие сделала команда, которая заработала репутацию разоблачения и опровержения сомнительных заявлений о черных дырах.

Данное открытие является необычным, потому что научно известно, что черная дыра является остатком массивной звезды, которая коллапсирует сама на себя из-за сильного гравитационного притяжения — процесса, который включает в себя огромный взрыв, известный нам как сверхновая. А вот найденная черная дыра VFTS 243 коллапсировала без каких-либо следов взрыва.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Команда, стоящая за открытием, не нашла никаких доказательств выброшенного материала или удара черной дыры, которые могли бы установить сценарий взрыва. Это удивительное открытие, потому что VFTS 243 бросает вызов теории "рождения" сверхмассивных черных дыр в результате взрыва звезды.