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Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
Wargaming выпустит ещё одну условно бесплатную игру.
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Бесплатные игры постепенно набирают популярность в наши дни и вероятно станут одними из лучших в 2022 году. Многие разработчики игр выбирают эту модель и с помощью боевого пропуска зарабатывают в условно бесплатной игре.

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World of Tanks от Wargaming предлагает бесплатный контент и студия добилась успеха благодаря этому подходу. Похоже, что Wargaming не изменила свою стратегию, так как сейчас они разрабатывают еще одну бесплатную игру класса AAA, которая может стать еще одним хитом в игровом мире.

Wargaming еще в 2010 году выпустила World of Tanks, которая вызвала большой ажиотаж и значительную базу игроков. Игра по-прежнему имеет значительную базу игроков, насчитывающую около 160 миллионов человек.

Поэтому неудивительно, что Wargaming может попытаться создать новую игру похожую на World of Tanks, учитывая насколько хорошо эта серия была воспринята публикой.

Wargaming опубликовала список вакансий на должность старшего игрового дизайнера и менеджера по маркетингу продуктов, который дает нам важную информацию о предстоящем названии, поскольку в нем говорится, что это будет бесплатная игра класса AAA, ориентированная на западную аудиторию .

Более того, мы видим, что в следующей игре от Wargaming будет PVP.  

Кроме того, в том же списке вакансий, Wargaming заявляет, что ищет человека с опытом успешных релизов для западной аудитории. Итак, они ищут кого-то с хорошим знанием европейского и североамериканского медиа-ландшафта.

И последнее, но не менее важное: грядущая игра будет доступна на нескольких платформах, поскольку Wargaming намекает, что они ищут менеджера по маркетингу продуктов, хорошо разбирающегося в рекламе на различных платформах.

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Как вы думаете, Wargaming работает над еще одной игрой похожей на World of Tanks? Она достигнет таких же высот, как и старая игра World of Tanks?

За пост начислено вознаграждение
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#world of tanks #wargaming #wot #ааа
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Каа
18:25
Будет донатная помойка хуже танков... Ну ладно, пусть в гейропе донатят в шлак.
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
ЕjikVtUmАnэ
18:22
Редкосное дерьмо.Графоний не завезли толком,как будто из нулевых.Логики в действиях и умозаключениях персонажей-тут нет вообще.Сюжет копипаста и УГ с вкраплениями инклюзивности.ГГ Пратта со своей вытя...
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Андрей Маликов
18:09
таа нам новости этой пендосской компашки не интересны, у нас уже есть импортзамещенный ответ - Метание коровьева помёта, без аналогов во всём мире
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
ffe
18:07
Не взлетит. Они отвернулись от Русского мира. Теперь у этих выродков впереди только нищета, забвение и ад.
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
Chihonya
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