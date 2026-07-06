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Fantoci
MSI выпустила тестовый BIOS с поддержкой китайской DDR5-памяти CXMT на частотах до 8200 МТ/с
До выпуска данного обновления конфигурации систем с процессорами AMD и модулями памяти на чипах CXMT сталкивались с аппаратным ограничением производительности. Скорость передачи данных в таких связках редко превышала отметку DDR5-6800.
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Тайваньский производитель компьютерных комплектующих MSI выпустил тестовую версию базовой системы ввода-вывода (BIOS) для своих материнских плат на базе системной логики AMD, которая обеспечивает официальную поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 с чипами китайского производителя Changxin Memory Technologies (CXMT) на скоростях до 8200 мегатрансферов в секунду (МТ/с).

Источник: videocardz.com

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До выхода данного программного обновления стабильная работа модулей памяти, укомплектованных компонентами CXMT, на платформах AMD была ограничена аппаратным и программным частотным порогом на уровне около DDR5-6800. Согласно технической документации MSI, актуальная прошивка, базирующаяся на последней доступной версии микрокода AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), содержит специализированные тайминги и алгоритмы настройки для чипов CXMT, которые полностью снимают предыдущее ограничение.

Пиковая пропускная способность DDR5-8200 зафиксирована инженерным отделом MSI на материнских платах, оснащенных двумя слотами DIMM (Dual In-line Memory Module), при использовании модулей с 24-гигабитными чипами памяти. Согласно официальному заявлению разработчика, данная аппаратная конфигурация успешно прошла процедуру валидации с более чем 100-процентным покрытием в диагностическом программном комплексе MemTest, что служит индустриальным стандартом подтверждения стабильности работы системы под нагрузкой. В аналогичных тестовых условиях модули памяти, использующие менее емкие 16-гигабитные чипы CXMT, достигают подтвержденного показателя в DDR5-8000.

Последние улучшения микрокода BIOS также затронули конфигурации материнских плат с четырьмя слотами DIMM. Для топологий такого типа новый предел стабильной частоты был повышен до отметки 7200 МТ/с. MSI отдельно уточняет, что итоговые рабочие параметры системы остаются зависимыми от качества интегрированного контроллера памяти (IMC) в конкретном экземпляре центрального процессора AMD, физической компоновки слотов на печатной плате и выбранных профилей напряжения.

Проверка памяти MSI CMXT DDR5. Источник: videocardz.com

Валидация проводилась инженерами тайваньской компании с использованием стандартных розничных комплектов памяти, доступных потребителям на открытом рынке (в частности, от брендов KingBank и Lexar. MSI акцентирует внимание на том, что для тестов не применялись специально отобранные инженерные образцы (binned chips). Данный факт подтверждает техническую готовность серийных кремниевых пластин CXMT к работе на высоких частотах в розничном потребительском сегменте.

Интеграция профилей поддержки CXMT в официальные версии BIOS от ведущих международных производителей материнских плат свидетельствует о закреплении Changxin Memory Technologies в высокопроизводительном секторе мирового рынка DRAM. Ранее чипы этого производителя начали применяться в массовых комплектах оперативной памяти от крупных глобальных брендов (включая Corsair), выступая альтернативой продукции от SK Hynix, Samsung и Micron. Системное расширение списка совместимого оборудования для чипов CXMT способствует дальнейшей диверсификации цепочек поставок в сегменте памяти DDR5.

#китай #msi #ddr5 #cxmt #changxin memory technologies
Источник: videocardz.com
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