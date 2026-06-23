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Fantoci
Китайский суперкомпьютер LineShine возглавил рейтинг ТОП-500, опередив американский El Capitan
Машина продемонстрировала производительность 2,198 эксафлопс (ExaFLOPS) в тесте High Performance Linpack (HPL), став первой системой в истории рейтинга, способной устойчиво преодолеть рубеж в 2 эксафлопс при вычислениях двойной точности (FP64), используя исключительно центральные процессоры.
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Китайская вычислительная система LineShine сместила американский суперкомпьютер El Capitan с первой строчки мирового рейтинга суперкомпьютеров ТОП-500. В стандартном тесте High Performance Linpack (HPL) машина продемонстрировала производительность 2,198 эксафлопса (FP64). Система стала первой в отрасли, превысившей порог в 2 эксафлопса в вычислениях с двойной точностью исключительно за счет использования центральных процессоров (CPU), без применения специализированных графических ускорителей (GPU).

Источник: letsdatascience.com

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Официальные результаты 67-й редакции рейтинга ТОП-500 были опубликованы 23 июня в рамках конференции ISC 2026 в Гамбурге. Показатель производительности LineShine превышает результат предыдущего лидера, суперкомпьютера El Capitan из Ливерморской национальной лаборатории США (1,809 эксафлопса), более чем на 20%. Смещение лидера знаменует первый с 2017 года случай (после запуска машины Sunway TaihuLight), когда система из КНР заняла первое место в глобальном рейтинге.

Суперкомпьютер LineShine развернут на базе Национального суперкомпьютерного центра в Шэньчжэне (NSCS) и спроектирован инженерами Шэньчжэньского центра облачных вычислений. Вычислительная архитектура основывается на платформе LingKun и использует полузаказные 304-ядерные процессоры LX2, построенные на наборе инструкций Armv9. Тактовая частота ядер составляет 1,55 ГГц. В общей сложности кластер включает 13,79 миллиона вычислительных ядер. Для сетевого взаимодействия узлов применяется проприетарный интерконнект LingQi, а в качестве программной среды выступает операционная система Kylin. Согласно данным аналитической компании Jon Peddie Research, разработчиком процессоров LX2 может выступать корпорация Huawei, однако официального подтверждения этой информации от проектировщиков комплекса не поступало.

Заявленное энергопотребление китайского комплекса составляет 42,2 мегаватта. Показатель энергоэффективности машины равен 52,07 гигафлопса на ватт. Данный параметр ниже, чем у El Capitan (60,94 GFLOPS/Вт), но кратно превосходит показатели предыдущих лидеров сегмента CPU-only, таких как японский Fugaku (до 16,84 GFLOPS/Вт).

Источник: nibsnetwork.com

В дополнительном тесте HPCG, оценивающем скорость работы с матрицами в традиционных научных симуляциях, LineShine также занял первое место с результатом 22,0 петафлопса. В то же время, в бенчмарке HPL-MxP, измеряющем производительность вычислений смешанной точности (отражающем потенциал системы для тренировки моделей искусственного интеллекта), китайский компьютер показал 7,92 эксафлопса. Это обеспечило ему четвертое место в данной категории — показатель уступает американским комплексам, использующим GPU-ускорители от AMD и Intel.

После ввода LineShine в эксплуатацию общее количество официально сертифицированных эксафлопсных машин в мире достигло пяти единиц. В их число входят El Capitan, Frontier и Aurora (США), а также JUPITER Booster (Германия).

#китай #el capitan #lineshine #суперкомпьютер lineshine
Источник: tomshardware.com
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