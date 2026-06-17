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Fantoci
7-нм техпроцесс китайской SMIC превзошёл Intel 18A по шагу металлизации, но отстает по плотности
Разбор процессора Kirin 9030 показал прогресс Китая вопреки санкциям США.
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Китайская контрактная фабрика SMIC смогла добиться шага металлизации, превосходящего показатели техпроцесса Intel 18A, однако по плотности транзисторов ее технология N+3 по-прежнему заметно отстает от ведущих мировых разработок. Об этом сообщили аналитики компании SemiAnalysis по итогам первого исследования, выполненного в новой лаборатории STEEL по разбору и анализу микросхем.

Источник: tudocelular.com

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Объектом исследования стал мобильный процессор HiSilicon Kirin 9030, используемый в смартфонах Huawei. По данным SemiAnalysis, чип изготовлен по техпроцессу SMIC N+3 — наиболее продвинутой на сегодняшний день технологии китайского производителя, созданной без применения литографии EUV, доступ к которой для китайских компаний ограничен экспортными санкциями США и их союзников.

Согласно опубликованным результатам, минимальный локальный шаг металлизации (local metal pitch) у SMIC N+3 составляет 32,5 нм. Этот показатель оказался меньше, чем у Intel 18A, что свидетельствует о высокой степени масштабирования отдельных элементов межсоединений. Однако более широкий анализ показал, что преимущество по одному параметру не означает превосходства технологии в целом.

Для оценки уровня техпроцесса SemiAnalysis использовала метрику Bohr, основанную на плотности логических элементов. По этому показателю SMIC N+3 уступает Intel 18A примерно на 38%. Аналитики отмечают, что высокая плотность современных техпроцессов определяется не только шагом металлизации, но и совокупностью характеристик транзисторов, межсоединений и архитектурных решений.

Kirin 9030. Источник изображения: SemiAnalysis

Исследование также показало, что достижения SMIC стали возможны благодаря сложным методам многократного формирования рисунка при использовании оборудования глубокого ультрафиолета (DUV). Такой подход позволяет продолжать уменьшение размеров элементов без EUV-литографии, однако сопровождается увеличением производственной сложности и потенциальными рисками для выхода годных кристаллов.

Ранее компания TechInsights также подтверждала, что Kirin 9030 производится по техпроцессу N+3 и представляет собой дальнейшее развитие 7-нм семейства технологий SMIC. Несмотря на заметный прогресс китайской отрасли, исследователи отмечали, что N+3 остается менее масштабированным решением по сравнению с современными 5-нм техпроцессами лидеров рынка — TSMC и Samsung.

Публикация результатов разборки Kirin 9030 стала одним из наиболее подробных независимых исследований возможностей китайской микроэлектроники после введения ограничений на поставки передового оборудования и технологий в КНР.

#intel #сша #китай #smic #intel 18a #kirin 9030 #7-нм техпроцесс #hisilicon kirin 9030
Источник: tomshardware.com
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