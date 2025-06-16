Новая заявка на торговую марку говорит о том, что Дональд Трамп планирует выйти на рынок телекоммуникаций.

В скором времени на рынке мобильной связи появится новый игрок, который составит конкуренцию таким американским гигантам, как AT&T, T-Mobile и Verizon, а также другим беспроводным операторам. Согласно недавно поданным документам на регистрацию товарных знаков, Дональд Трамп, нынешний президент США, планирует запустить собственного поставщика телекоммуникационных услуг.

Заявку подала управляющая компания DTTM Operations LLC, действующая от имени президента. В них фигурируют бренд «Trump» и потенциальное наименование «T1». Эти сведения обнаружил и предал огласке юрист в области товарных знаков Джош Гербен, на которого ссылается агентство Bloomberg.

Конечно, сама по себе подача заявки еще не гарантирует 100% открытия бизнеса. Однако Джош Гербен в своем блоге подчеркивает, что документы оформлены по принципу «намерения использовать» (intent-to-use). Такой статус, как правило, подтверждает серьезность планов компании по выходу на рынок.

Документы также указывают на то, что планируется открытие розничных магазинов под брендом Trump. В них будут продаваться как услуги связи, так и различные устройства. Правда, пока неизвестно, появятся ли в продаже телефоны под маркой Trump или же компания ограничится реализацией аппаратов сторонних производителей. Кроме того, компания намерена торговать чехлами, зарядными устройствами и другими аксессуарами. Таким образом, в будущем может появиться как полноценный «трампфон», так и просто сеть фирменных салонов «T1», где наряду с услугами связи будут предлагаться брендированные аксессуары для iPhone и Android.

Джош Гербен в своем блоге выражает мнение, что у компании T-Mobile могут возникнуть возражения против данной заявки, учитывая предложенное название «T1».

«Крайне маловероятно, что T-Mobile будет сидеть сложа руки и позволит зарегистрировать товарный знак „T1“ без борьбы, — поясняет юрист. — Появление на рынке мобильной связи еще одного бренда с буквой „T“ в названии почти наверняка размоет ценность и узнаваемость марки T-Mobile».

В случае успеха проект «T1» ознаменует собой первый шаг бизнес-империи Трампа в сферу высоких технологий. До сих пор его деловые интересы были традиционно сосредоточены на гостиничном бизнесе и недвижимости.