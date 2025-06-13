Для работы системы не требуются шлемы виртуальной реальности, очки или другие носимые устройства.

Компании Hewlett-Packard и Google совместно разработали систему видеосвязи HP Dimension с технологией Google Beam, представляющую собой инновационное решение для голографической видеосвязи. Её главная цель — придать виртуальным совещаниям максимальную реалистичность.

В основе системы лежат шесть камер и искусственный интеллект, которые вместе создают объёмное изображение каждого собеседника. Как сообщает ZDNet, благодаря 65-дюймовому светопольному дисплею удаётся достичь поразительной реалистичности в передаче размеров, глубины и цвета. Технология настолько совершенна, что зрительный контакт при этом выглядит естественно, что существенно усиливает ощущение присутствия собеседника.

Примечательно, что для сеанса связи не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме самого комплекса Google Beam. Для справки, его стоимость начинается от 24 999 долларов.

Разработчики обещают полную совместимость с популярными платформами для видеоконференций, в том числе встроенную поддержку Zoom Rooms и Google Meet. Кроме того, система поддерживает как трёхмерные индивидуальные звонки, так и стандартные групповые совещания в 2D-формате, а также работает с облачными сервисами вроде Teams и Webex.

Представители HP утверждают, что новый продукт закрывает важную потребность корпоративной среды, ведь 73% работников умственного труда хотят чувствовать более тесную связь с коллегами. Данные внутреннего тестирования также говорят в пользу новинки: её использование на 28% улучшило запоминание информации, на 29% обогатило невербальное общение и как минимум на 14% повысило концентрацию внимания на собеседнике.

Система HP Dimension поступит в продажу для ограниченного круга корпоративных клиентов в конце 2025 года. Американская компания позиционирует систему видеосвязи как уникальное решение для корпоративного использования.