Научное сообщество получило крупнейший в истории массив данных о дальнем космосе.

В четверг, 5 июня, в рамках проекта COSMOS-Web, реализуемого при поддержке НАСА, были опубликованы полтора терабайта наблюдательных данных космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Тем самым, впервые в истории общественности одномоментно стал доступен столь масштабный массив необработанных данных о далеком космосе.

Над проектом COSMOS-Web, ставшим продолжением знаменитого «Обзора космической эволюции» телескопа «Хаббл», работают свыше 200 исследователей из десятков стран. Их общая цель — углубить представления астрономов об эпохе реионизации, то есть о первом миллиарде лет после Большого взрыва, проследить эволюцию массивных галактик в ранней Вселенной и раскрыть сложную взаимосвязь темной и видимой материи.

За период с момента запуска «Уэбба» в 2021 году по июнь 2025 года COSMOS-Web накопил свыше 250 часов наблюдений, проведенных в ходе 150 сеансов. Результатом проделанной работы стал обширный каталог, в который, по словам команды проекта, вошли фотометрические данные, структурные параметры, значения красного смещения и физические характеристики почти для 800 000 галактик. Каталог дополняют мозаичные изображения с камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и прибора для среднего инфракрасного диапазона (MIRI), которые позволили составить карту участка неба площадью 0,74 квадратного градуса.

Примеры галактик, выбранных из мозаичного изображения COSMOS-Web, охватывающего 98% истории Вселенной.Как поясняет команда проекта, все необработанные данные COSMOS-Web становились доступными общественности сразу после получения от телескопа, но для их анализа требовались специальные знания и доступ к суперкомпьютерам. Представленный же каталог — совсем другое дело. При его создании из данных были тщательно удалены артефакты, вычтен фоновый шум и устранены дублирующиеся сведения, а также уточнена астрометрия. Такой подход не только открывает доступ к материалам для широкого круга исследователей и ученых-энтузиастов, но и создает основу для калибровки будущих астрономических обзоров и обсерваторий.

«В современном мире открытая и доступная наука важна как никогда», говорится в заявлении COSMOS-Web. «Теперь любой человек в мире может получить доступ к тем же каталогам и изображениям, которые используются в коллаборации COSMOS. Этот коллективный дух был невероятно успешным, постоянно вдохновляя и обновляя команду на протяжении последних двадцати лет».